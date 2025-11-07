Partie tworzące koalicję rządową mają o czym myśleć. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że zarówno PSL, jak i Polska 2050 i Lewica dziś nie dostałyby się do Sejmu. W izbie niższej nie zobaczylibyśmy też Partii Razem. Notowania spadły też Prawu i Sprawiedliwości. Na pozycji lidera utrzymuje się za to Koalicja Obywatelska.

Koalicja Obywatelska Donalda Tuska utrzymuje się na pozycji lidera. Partia Jarosława Kaczyńskiego w najnowszym sondażu notuje gorszy wynik / East News/Anita Walczewska / Shutterstock

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że PSL, Polska 2050, Lewica oraz Partia Razem nie przekroczyłyby progu wyborczego i nie dostałyby się do Sejmu.

Notowania Prawa i Sprawiedliwości spadły, a partia uzyskała 20,7 proc. poparcia (spadek o 2,9 pkt. proc.).

Lewica (3,5 proc.) i Partia Razem (3,3 proc.) mogłyby wejść do Sejmu tylko po połączeniu sił.

Udział w wyborach zadeklarowało 67 proc. uprawnionych do głosowania (wzrost o 5 pkt. proc. względem października).

16,1 proc. badanych nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos, a 2,6 proc. odmówiło odpowiedzi.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 3-5 listopada 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie, udział w nich zadeklarowało 67 proc. badanych Polaków uprawnionych do głosowania (o 5 punktów procentowych więcej niż w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu).

Ankietowani, deklarujący chęć oddania głosu, zostali zapytani przez CBOS o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.

Koalicja Obywatelska utrzymuje się na pozycji lidera

Na Koalicję Obywatelską chęć oddania głosu zadeklarowało 28,8 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku do października). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,7 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).

Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość wyraziło 13,2 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt. proc.), a na Konfederację Korony Polskiej 8,5 proc. badanych (spadek poparcia o 0,9 pkt. proc).

Lewica tylko razem może wejść do Sejmu

Jak podkreśla CBOS, wymagany próg mogłyby przekroczyć ugrupowania lewicowe, jedynie pod warunkiem połączenia swoich sił. Na Lewicę chciało głosować 3,5 proc. ankietowanych (spadek o 1,3 pkt. proc.), a na Partię Razem 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.)

Poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe chciało oddać głos 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.)

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych; 16,1 proc. waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos, a 2,6 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 9,9 proc.) w okresie 3-5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).