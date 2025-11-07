Projekt prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy został odrzucony przez Sejm. Podczas pierwszego czytania projektu w październiku zostały zgłoszone dwa wnioski o jego odrzucenie. W piątek poparła je w głosowaniu większość sejmowa.

Sejm odrzucił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

W głosowaniu za odrzuceniem projektu opowiedziało się 244 posłów, 198 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Projekt został przygotowany po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy pod koniec sierpnia.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przygotowany w związku z zawetowaniem pod koniec sierpnia przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Po przekazaniu do Sejmu projekt trafił do konsultacji społecznych. W międzyczasie parlament przyjął, a prezydent podpisał kolejną przygotowaną przez rząd ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, uszczelniającą system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny.

Projekt prezydencki, oprócz przedłużenia legalności pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, powiela większość przepisów dotyczących wygaszanie części działań pomocowych, które znalazły się w rządowej ustawie.

Prezydent zaproponował też kwestie, które nie znalazły się w rządowej ustawie. Pierwsza dotyczy zmian w Kodeksie karnym i przewidywała podwyższenie kary za nielegalne przekroczenie polskiej granicy do pięciu lat pozbawienia wolności i podwyższenie widełek kary za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy - od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Kolejną zmianą zaproponowaną przez prezydenta, która nie znalazła się w rządowej ustawie, było wprowadzenie kary za propagowanie banderyzmu oraz działań OUN-UPA na takich samych zasadach, jak za propagowanie nazizmu, komunizmu czy faszyzmu.

Zgodnie z prezydenckim projektem noweli karze pozbawienia wolności do lat trzech podlegałaby osoba, która "publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską, ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, frakcji Bandery, i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne".

Ponadto według zapisów projektu Instytut Pamięci Narodowej miał zajmować się ewidencjonowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem i publikowaniem dokumentów dotyczących popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. zbrodni członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką.

Trzecią zmianą zaproponowaną przez prezydenta, która również nie znalazła się w rządowej ustawie, była zmiana w ustawie o obywatelstwie polskim. Zgodnie z nią wydłużony z 3 do 10 lat miał zostać minimalny okres nieprzerwanego pobytu w Polsce wymagany do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.