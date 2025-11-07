Sejm uchwalił ustawę podnoszącą opłatę cukrową. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie spożycia słodzonych napojów i zwiększenie wpływów do budżetu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Opłata stała za zawartość cukrów lub słodzików w napojach wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za 100 ml napoju (przy zawartości do 5 g cukru lub dowolnej ilości słodzika).

Opłata zmienna za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju wzrośnie z 0,05 zł do 0,10 zł.

Maksymalna opłata za litr napoju wyniesie 1,8 zł (obecnie 1,2 zł).

Sejm uchwalił ustawę, która podnosi opłatę cukrową. Ustawa została przyjęta większością głosów i trafi teraz do Senatu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, konsumenci muszą przygotować się na wyższe opłaty.

Wzrosną opłaty za napoje słodzone

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która przewiduje podwyższenie opłat za napoje słodzone cukrem lub słodzikami. Stała opłata za napoje zawierające do 5 g cukru w 100 ml lub jakąkolwiek ilość substancji słodzących wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł.

Zmienna opłata za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju zostanie podniesiona z 0,05 zł do 0,10 zł.

Maksymalna wysokość opłaty za litr napoju wzrośnie z 1,2 zł do 1,8 zł. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie spożycia napojów słodzonych i poprawę zdrowia publicznego.

W nowych przepisach zapisano również podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1 zł.