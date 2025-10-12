W sieci pojawił się groźny trend wśród młodych użytkowników mediów społecznościowych - "Zniknij bez śladu" (ang. 48 Hours Challenge). To niebezpieczna "zabawa", która polega na tym, że uczestnik musi upozorować własne zaginięcie. Im więcej osób zacznie go szukać, tym więcej punktów zdobywa w internetowej grze.

"Zniknij bez śladu" - niebezpieczny trend wśród nastolatków / Shutterstock

W sieci rośnie popularność wyzwania "Zniknij bez śladu" polegającego na tym, że nastolatkowie upozorowują własne zaginięcie.

Zabawa angażuje służby, naraża życie uczestników i powoduje ogromny stres wśród bliskich.

Policja i specjaliści apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi i kontrolę ich aktywności w internecie.

Więcej najnowszych informacji można znaleźć na stronie RMF24.pl .

Zasady wyzwania "Zniknij bez śladu" są proste: nastolatek przez 48 godz. ma ukrywać się przed rodziną, znajomymi i służbami, które - nie wiedząc, że to tylko "gra" - mogą rozpocząć zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Uczestnicy często celowo zacierają ślady i utrudniają kontakt, aby ich "zniknięcie" wyglądało na jak najbardziej wiarygodnie.

Celem jest zdobycie punktów w internecie - im więcej osób szuka zaginionego i im częściej jego nazwisko lub zdjęcie pojawia się w social mediach, tym "lepszy wynik" osiąga uczestnik.

Eksperci i służby alarmują: skutki takiej zabawy mogą być tragiczne. Wyzwanie nie tylko generuje ogromne koszty, angażuje policję oraz ratowników, ale przede wszystkim naraża życie i zdrowie uczestników. Dwie doby bez kontaktu z bliskimi to sytuacja potencjalnie niebezpieczna - młody człowiek może znaleźć się w miejscu, z którego nie będzie w stanie sam wrócić, lub paść ofiarą prawdziwego przestępstwa.

Policja apeluje do rodziców

Choć część internetowych wyzwań ma pozytywny wydźwięk - jak akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy czy wspólne działania na rzecz potrzebujących - coraz częściej w sieci pojawiają się "wyzwania", które mają charakter ryzykowny i destrukcyjny. Wzięcie w nich udziału może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet utraty życia.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie w sieci, tłumaczyli, jakie zagrożenia niosą pozornie "niewinne" zabawy i dlaczego nie warto ulegać internetowym trendom. Każda interwencja i każda rozmowa mogą zapobiec tragedii.