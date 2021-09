Późnym wieczorem Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Obostrzenia zawarte w dokumencie obejmują 183 miejscowości w pasie przy granicy polsko-białoruskiej.

Służby na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Zdjęcie z 30 sierpnia 2021 roku. / Artur Reszko / PAP

W opublikowanym rozporządzeniu podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego wykazane są "ograniczenia wolności i praw" w związku z wprowadzeniem w czwartek 2 września stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.



Na terenach objętych stanem wyjątkowym zawieszono możliwość organizowania:

zgromadzeń publicznych,

imprez masowych,

imprez artystycznych,

imprez rozrywkowych.

Dorosłe osoby muszą posiadać przy sobie, w miejscach publicznych, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a uczące się osoby poniżej 18 lat - legitymację szkolną.



Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Kogo nie dotyczy?

Obowiązuje również zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają. Wyjątkiem są osoby:

zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych;

przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych;

pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze;

wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze;

świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe;

posiadające nieruchomości na tym terenie.

Zakaz nie dotyczy także rolników pracujących w gospodarstwach; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach.



Zakaz nie dotyczy ponadto służb ratowniczych, medycznych i innych interwencyjnych oraz osób w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osób jadących bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju.

Po terenie objętych stanem wyjątkowym "mogą poruszać się funkcjonariusze i pracownicy służb państwowych oraz żołnierze i pracownicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe".



Czego nie można?

Nie można też w jakikolwiek sposób utrwalać obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunków funkcjonariusz Straży Granicznej, policji i żołnierzy Wojska Polskiego. Mogą to jedynie robić sami funkcjonariusze.



Jak napisano w rozporządzeniu, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przebywanie na terenie objętym stanem wyjątkowym, jeśli "zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą (mieszkającą na terenie, na którym obowiązuje stan wyjątkowy - przyp. red.), po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.



Ograniczony dostęp do informacji

Ograniczony został również dostęp do informacji o działaniach prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.



"Informacje o wprowadzonych ograniczeniach właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy. Informacje o objęciu obszaru stanem wyjątkowym mogą zostać zamieszczone także na tablicach informacyjnych" - napisano w rozporządzeniu.



Osoby, które objęte są ograniczeniami, muszą opuścić teren objęty stanem wyjątkowym do godziny 24 w czwartek 2 września, w dniu ogłoszenia rozporządzenia.



Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli w czwartek 2 września.