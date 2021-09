Jest już gotowa wstępna lista podmiotów gastronomicznych i turystycznych na Lubelszczyźnie, które będą mogły liczyć na rządowe rekompensaty związane z wprowadzeniem na tym terenie stanu wyjątkowego - poinformował w rozmowie z RMF FM wojewoda lubelski Lech Sprawka. "To nie jest sytuacja porównywalna do lockdownu" - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. Chodzi o część województw podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dzisiaj odbyła się wideokonferencja z udziałem pana ministra Kamińskiego, pana ministra Szefernakera oraz ministra Wąsika. Wzięli w niej udział również gospodarze gmin, na terenie których znajdują się miejscowości, które objęte są obszarem stanu wyjątkowego - relacjonował wojewoda lubelski Lech Sprawka w rozmowie z dziennikarką RMF FM Karoliną Michalik. Wyjaśnialiśmy pewne zagadnienia, które związane są przede wszystkim z ograniczeniami - to one wymagają najwięcej wyjaśnień. Treść rozporządzenia prezydenta jest już znana. Oczekujemy na opublikowanie rozporządzenia Rady Ministrów, które uszczegółowi te 7 punktów paragrafu 2 rozporządzenia prezydenta. Szczególnie uszczegółowi kwestie dotyczące przede wszystkim przebywania osób, które na stałe nie zamieszkują tych miejscowości - dodał.

Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców terenów objętych stanem wyjątkowym, że są to ograniczenia tak skonstruowane, żeby absolutnie nie ograniczyć jakiekolwiek aktywności mieszkańców zamieszkujących te tereny - tłumaczył Sprawka w RMF FM. Zarówno jeśli chodzi o życie prywatne, ale również aktywność zawodową są to maksymalnie zmniejszone ograniczenia w stosunku do tych, które daje ustawa - dodał.

Pytany o reakcje na decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w wybranych powiatach województw lubelskiego i podlaskiego, Sprawka odparł: "Żaden z samorządowców z terenu województwa podlaskiego i województwa lubelskiego nie poddał żadnej krytycznej ocenie samego faktu wprowadzenia stanu wyjątkowego - wręcz przeciwnie". Warto uruchomić pokłady empatii w stosunku do tych mieszkańców, którzy funkcjonują w pasie przygranicznym. Maksymalnie jako państwo musimy zabezpieczyć ich poczucie bezpieczeństwa - dodał wojewoda lubelski.

"Wesela będą mogły funkcjonować"

Lech Sprawka zapewniał w rozmowie z RMF FM, że codzienne życie mieszkańców regionów objętych stanem wyjątkowym praktycznie się nie zmieni.

Jedyne ograniczenie, które może powodować pewne ograniczenia aktywności zawodowej dotyczy tak naprawdę działalności gastronomicznej i turystycznej. Dzisiaj w czasie konferencji zafunkcjonowała zapowiedź, że prace są intensywnie prowadzone w celu zrekompensowania ewentualnych strat w tych dwóch sferach działalności. Według wstępnej oceny na terenie województwa lubelskiego będzie to dotyczyć około 120 podmiotów - wyjaśnił Sprawka. Ocenił też, że nie można porównywać tej sytuacji z lockdownami związanymi z epidemią koronawirusa.

To nie jest sytuacja porównywalna do lockdownu, dlatego że lockdown oznaczał całkowite zamknięcie, natomiast te aktywności będą funkcjonować, ale będą ograniczone poprzez niemożliwość uczestnictwa w tej działalności osób spoza tego terenu - oświadczył wojewoda lubelski. Mieszkańcy tych terenów będą mogli korzystać czy z restauracji i nawet hoteli czy jakiś innych form działalności. Aktywność społeczna też nie jest w 100 proc. ograniczona - np. wesela będą mogły być funkcjonować, ponieważ z tych ograniczeń one będą wyłączone - zauważył.

Stan wyjątkowy w województwie podlaskim L.P. OBRĘB EWIDENCYJNY GMINA POWIAT 1 NIEMIRÓW Mielnik siemiatycki 2 MĘTNA Mielnik siemiatycki 3 TOKARY Mielnik siemiatycki 4 WILANOWO Mielnik siemiatycki 5 KLUKOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki 6 LITWINOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki 7 WYCZÓŁKI Nurzec-Stacja siemiatycki 8 BOBRÓWKA Czeremcha hajnowski 9 ZUBACZE Czeremcha hajnowski 10 PISZCZATKA Czeremcha hajnowski 11 POŁOWCE Czeremcha hajnowski 12 STAWISZCZE Czeremcha hajnowski 13 CZEREMCHA Czeremcha hajnowski 14 WÓLKA TERECHOWSKA Czeremcha hajnowski 15 KUZAWA Czeremcha hajnowski 16 OPAKA DUŻA Czeremcha hajnowski 17 POHULANKA Czeremcha hajnowski 18 POLICZNA Kleszczele hajnowski 19 BIAŁA STRAŻ Kleszczele hajnowski 20 WOJNÓWKA Dubicze Cerkiewne hajnowski 21 STARZYNA Dubicze Cerkiewne hajnowski 22 GÓRNY GRÓD Dubicze Cerkiewne hajnowski 23 KLAKOWO Dubicze Cerkiewne hajnowski 24 KRUGŁE Dubicze Cerkiewne hajnowski 25 WYGON Dubicze Cerkiewne hajnowski 26 WIERZCHOWSKIE Hajnówka hajnowski 27 PODOLANY Białowieża hajnowski 28 BIAŁOWIEŻA Białowieża hajnowski 29 ZASTAWA KRZYŻE Białowieża hajnowski 30 GRUSZKI Narewka hajnowski 31 STARE MASIEWO Narewka hajnowski 32 MASIEWO NOWE Narewka hajnowski 33 BABIA GÓRA Narewka hajnowski 34 BRZEZINA Michałowo białostocki 35 CISÓWKA Michałowo białostocki 36 ZALESZANY Michałowo białostocki 37 NOWOSADY Michałowo białostocki 38 JAŁÓWKA Michałowo białostocki 39 KONDRATKI Michałowo białostocki 40 GONCZARY Michałowo białostocki 41 KITURYKI Michałowo białostocki 42 DUBLANY Michałowo białostocki 43 KOLONIA MOSTOWLANY Michałowo białostocki 44 MOSTOWLANY Gródek białostocki 45 ZIELONA Gródek białostocki 46 ZUBRY Gródek białostocki 47 ŚWISŁOCZANY Gródek białostocki 48 GOBIATY Gródek białostocki 49 NAREJKI Gródek białostocki 50 BOBROWNIKI Gródek białostocki 51 JARYŁÓWKA Gródek białostocki 52 CHOMONTOWCE Gródek białostocki 53 RUDAKI Krynki sokólski 54 ŁOSINIANY Krynki sokólski 55 KRUSZYNIANY Krynki sokólski 56 OZIERANY WIELKIE Krynki sokólski 57 BIAŁOGORCE Krynki sokólski 58 OZIERANY MAŁE Krynki sokólski 59 KUNDZICZE TREJGLE Krynki sokólski 60 ŁAPICZE Krynki sokólski 61 KRYNKI Krynki sokólski 62 KRYNKI MIASTO Krynki sokólski 63 JUROWLANY Krynki sokólski 64 PIEROŻKI Szudziałowo sokólski 65 GRZYBOWSZCZYZNA Szudziałowo sokólski 66 HARKAWICZE Szudziałowo sokólski 67 USNARZ GÓRNY Szudziałowo sokólski 68 BABIKI Szudziałowo sokólski 69 MINKOWCE Szudziałowo sokólski 70 ZUBRZYCA MAŁA Szudziałowo sokólski 71 MISZKINIKI Szudziałowo sokólski 72 ZUBRZYCA WIELKA Szudziałowo sokólski 73 WOJNOWCE Szudziałowo sokólski 74 NOMIKI Sokółka sokólski 75 ZAŚPICZE Sokółka sokólski 76 BILMINY I PALESTYNA Kuźnica sokólski 77 KLIMÓWKA Kuźnica sokólski 78 SZYMAKI Kuźnica sokólski 79 CZEPIELE Kuźnica sokólski 80 TOŁCZE Kuźnica sokólski 81 PARCZOWCE Kuźnica sokólski 82 NOWODZIEL Kuźnica sokólski 83 CZUPRYNOWO Kuźnica sokólski 84 KUŹNICA Kuźnica sokólski 85 KOWALE KOL. Kuźnica sokólski 86 CHREPTOWCE Kuźnica sokólski 87 WOJNOWCE Kuźnica sokólski 88 KOWALE Kuźnica sokólski 89 SACZKOWCE Kuźnica sokólski 90 KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE Kuźnica sokólski 91 ZAJZDRA Kuźnica sokólski 92 POHORANY Sidra sokólski 93 KRZYSZTOFOROWO Sidra sokólski 94 CHWOROŚCIANY Nowy Dwór sokólski 95 NOWY DWÓR Nowy Dwór sokólski 96 ROGACZE Nowy Dwór sokólski 97 JAGINTY Nowy Dwór sokólski 98 CHORUŻOWCE Nowy Dwór sokólski 99 DOLINCZANY Lipsk augustowski 100 LIPSZCZANY Lipsk augustowski 101 RYGAŁÓWKA Lipsk augustowski 102 RAKOWICZE Lipsk augustowski 103 SIÓŁKO Lipsk augustowski 104 LICHOSIELCE Lipsk augustowski 105 KOPCZANY Lipsk augustowski 106 BARTNIKI Lipsk augustowski 107 STARE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski 108 NOWE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski 109 WOŁKUSZ Lipsk augustowski 110 LUBINOWO Lipsk augustowski 111 GRUSZKI Płaska augustowski 112 RUDAWKA Płaska augustowski 113 RYGOL Płaska augustowski 114 MUŁY Giby sejneński 115 DWORCZYSKO Giby sejneński