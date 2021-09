Ograniczenie dostępu do informacji publicznej, zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu określonych miejsc, obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego - to niektóre ograniczenia przewidziane w rozporządzeniu prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tym samym 183 miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią od czwartku obowiązuje stan wyjątkowy.

