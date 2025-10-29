Dawtona jest jednym ze sponsorów Campusu Polska Przyszłości - potwierdził na antenie TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowskim. Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej dodał, że nie ma nic do ukrycia i nie ma nic wspólnego ze sprawą sprzedaży działki pod CPK.

Rafał Trzaskowski / Paweł Wodzyński / East News

Według portalu "Wirtualna Polska" niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony Piotrowi Wielgomasie działki o powierzchni 160 ha. Właśnie przez tę działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Po ujawnieniu tych informacji, politycy opozycji, m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen czy europoseł PiS Waldemar Buda, zaczęli informować, że Dawtona wpłacała pieniądze na fundusz wyborczy Trzaskowskiego i była partnerem organizowanego przez niego Campusu.

"Jaki ja mam na to wpływ?"

Pytany o to Trzaskowski odpowiedział, że każda osoba może wpłacać na fundusz wyborczy. Jaki ja mam na to wpływ? - pytał.

Przyznał, że Dawtona jest jednym z partnerów Campusu. Jest to wszystko transparentne, zarówno kwestia indywidualnych wpłat na kampanię wyborczą, jak również fundacja publikuje wszystkich partnerów. To są przejrzyste procesy, tu nie ma nic do ukrycia - dodał.

Podkreślił też, że nie ma nic wspólnego ze sprzedażą działki.

Pytany, czy zna wiceprezesa firmy Dawtona Piotra Wielgomasa i czy interweniował w jego sprawie, zaprzeczył. Natomiast odwiedzałem firmę Dawtona, tak jak 150 innych firm w trakcie kampanii wyborczej - dodał.

"Coś niezwykle niebywałego"

Zdaniem Trzaskowskiego sprzedaż działki to "nieprawdopodobna bezczelność". Koledzy z PiS, po tym jak już nie powinni rządzić, dokonali tej bardzo kontrowersyjnej transakcji i dzisiaj mają do nas pretensje, że niezbyt szybko tropiliśmy ich afery. Ja mogę się zgodzić, że niektóre afery PiS mogłyby być szybciej napiętnowane i rozliczone, natomiast stawianie znaku równości pomiędzy tymi, którzy afery wywołują, a tymi, którzy później muszą doprowadzić sprawę do sądu, to jest coś niezwykle niebywałego - podkreślił.

Afera z działką pod CPK

Wielgomas napisał we wtorek w oświadczeniu, że KOWR może odkupić działkę w każdej chwili do grudnia 2028 r., bo takie prawo zostało zastrzeżone w umowie sprzedaży. Jednocześnie podkreślił, że w momencie nabycia działki nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK.

Zmiana planu miejscowego w rejonie inwestycji CPK ma stać się podstawą do odkupu przez KOWR działki w Zabłotni, sprzedanej w grudniu 2023 r. prywatnemu nabywcy. Resort rolnictwa wszczął kontrolę transakcji, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w tej sprawie.