"Oddział warszawski KOWR przez wiele miesięcy występował o to, aby zdobyć kontakt i porozumieć się z właścicielem działki, z panem Wielgomasem (...). Sprawa bardzo bulwersuje opinię publiczną, ale także nas oraz rolników" - powiedział dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz w środę po południu na konferencji, deklarując gotowość do odkupienia działki. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski poinformował natomiast, że zlecił w KOWR zewnętrzny audyt.

Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz podczas konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, 29.10.2025 / PAP/Paweł Supernak / PAP

W środę po południu odbyła się konferencja ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego oraz dyrektora generalnego KOWR Henryka Smolarza ws. działki przeznaczonej pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Chodzi o sprzedaż wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą planowana jest linia Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Jak ujawniła Wirtualna Polska, działka została sprzedana Wielgomasowi w 2023 roku za zgodą ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa tuż przed zmianą władzy.

KOWR gotowy do odkupienia działki pod CPK, jeśli proces przebiegnie szybko

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy CPK działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów (...). Dzisiaj skierowałem pismo do dotychczasowego właściciela (działki - przyp. red.), zawierające informacje o tym, czy wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu - poinformował w środę szef KOWR Henryk Smolarz.

Zaznaczył, że cena wykupu ma być "według cen z dnia sprzedaży, po doliczeniu ewentualnych nakładów, które były poniesione na tym gruncie". Wiemy, że zostały tam poniesione nakłady - zastrzegł. Zapewnił, że ośrodek jest finansowo gotowy do dokonania odkupu, jeśli tylko zaistnieją odpowiednie okoliczności i transakcja może odbyć się szybko.

Smolarz poinformował też, że otrzymał pismo od Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która zwracała się o udostępnienie informacji i dokumentacji na temat prowadzonych działań w zakresie tej działki.

Minister: Zleciłem przeprowadzenie kompleksowego audytu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował natomiast o zleceniu kontroli w KOWR.

Podjąłem decyzję i zleciłem przeprowadzenie kompleksowego audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną dotyczącą wszystkich działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od momentu jego powstania do chwili obecnej. Musi być to wszystko sprawdzone, wyjaśnione i ci, którzy podejmowali decyzje, przekroczyli uprawnienia bądź nie dopełnili obowiązków, muszą ponieść konsekwencje niezależnie od przynależności partyjnej i działalności politycznej - powiedział minister Stefan Krajewski.