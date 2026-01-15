Ten sondaż może być sporym zaskoczeniem dla wyborców prawicy. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są w równym stopniu postrzegani jako liderzy prawej strony sceny politycznej.

Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki otrzymali po 41 proc. wskazań jako liderzy Prawicy.

To spore zaskoczenie, bo Kaczyński to doświadczony polityk, a Nawrocki pełni ważną funkcję dopiero od kilku miesięcy i wcześniej nie był szerzej znany.

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano Polaków o to, kto jest liderem Prawicy. Po 41 proc. wskazań otrzymali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki. Można to uznać za zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że Kaczyński ma za sobą wiele lat aktywności politycznej i w przeszłości był m.in. premierem. Z kolei Nawrocki sprawuje swój urząd dopiero od kilku miesięcy, a wcześniej nie był czołową postacią polskiej polityki.

Kolejni politycy ujęci w sondażu mają znacznie gorsze wyniki. Europoseł Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej uzyskał 9 proc., a Sławomir Mentzen - poseł Konfederacji - 7 proc.

2 proc. respondentów nie wskazało żadnego nazwiska, wybierając odpowiedź "ktoś inny".



Prezydent ze względów formalnych nie może być liderem politycznym w dosłownym znaczeniu. Natomiast może być patronem ugrupowań prawicowych. Jako głowa państwa może się angażować w różne inicjatywy jak pakt senacki - ocenił w komentarzu dla "SE" politolog Bartłomiej Biskup.

Niewykluczone, że prezydent stanie kiedyś na czele jakiegoś ugrupowania - dodał ekspert.

Badanie przeprowadzono 31 grudnia ub.r. i 1 stycznia br. na próbie 1002 dorosłych Polaków.