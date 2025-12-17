Ernest B., były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z dopuszczeniem i używaniem systemu Pegasus. Taką informację przekazała w środę Prokuratura Krajowa.

Ernest B., były szef CBA / Anita Walczewska / East News

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że Ernestowi B. grozi do 3 lat więzienia.

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych.

Zarzut postawiony Ernestowi B. dotyczy okresu od września 2017 r. do lutego 2020 r.

"Niedopełnienie obowiązków polegało na dopuszczeniu, a następnie wykorzystywaniu systemu teleinformatycznego zawierającego oprogramowanie Pegasus do przetwarzania informacji niejawnych pozyskanych w ramach kontroli operacyjnych, pomimo że system ten nie posiadał wymaganej przepisami akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, zaświadczającej, iż został zaprojektowany i zbudowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanych w nim informacji niejawnych. Stanowiło to naruszenie art. 48 ustawy o ochronie informacji niejawnych" - informuje prokuratura.

Według śledczych, niedopełnienie obowiązków przez Ernesta B. skutkowało wykorzystywaniem do prowadzenia kontroli operacyjnych systemu teleinformatycznego bez wymaganej przepisami ochrony środków, form i metod prowadzonych kontroli operacyjnych oraz ochrony zgromadzonych informacji niejawnych.

Ernest B. kierował CBA od 1 grudnia 2015 r. do 20 lutego 2020 r.