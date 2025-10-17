Zarządzenie regulujące kwestię tzw. kilometrówek, czyli wydatków posłów na dojazdy do Sejmu, wyda w najbliższych dniach marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zapowiedział to w piątek. Wielokrotnie apelowali w tej sprawie posłowie Razem, m.in. Maciej Konieczny.
- Marszałek Sejmu zapowiedział zarządzenie regulujące kwestię tzw. kilometrówek. Ma się pojawić w ciągu kilku dni.
- Politycy z Razem, m.in. Maciej Konieczny czy Marcelina Zawisza zwracali uwagę, że czas uregulować rozliczanie kilometrówek poselskich, aby nikt nie wpisywał dowolnej liczby kilometrów tylko po to, by pobrać pieniądze.
- Temat wydatków na kilometrówki posłów regularnie wraca do debaty publicznej, a kwoty wydatków sięgają nawet ponad 100 tysięcy złotych.
Maciej Konieczny podkreślił w piątek z mównicy sejmowej, że przyszedł najwyższy czas, by uregulować kwestie kilometrówek "tak, by każdy poseł rozliczał się z tego, gdzie i kiedy jeździ, a nie wpisywał w ciemno dowolną ilość kilometrów po to, żeby pobrać kasę".
Szymon Hołownia odpowiedział mu, że otrzymał pismo posłów w tej sprawie. Zapewniam, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję. Zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte - oświadczył.
Sprawa wydatków posłów na "kilometrówki" co jakiś czas powraca w sejmowych dyskusjach i w debacie publicznej. We wrześniu posłanka Razem Marcelina Zawisza wyliczała na mównicy, ile posłowie wydają na dojazdy do Sejmu. Henryk Kiepura - łącznie: kilometrówka i wynajem samochodu - 102 tysiące, Paweł Bejda - prawie 86 tysięcy, Cezary Tomczyk - 81 tysięcy, Michał Gramatyka - 56 tysięcy i Robert Kropiwnicki - 54,7 tysiąca – wyliczała Zawisza.
Hołownia powiedział wówczas, że podjął prace dotyczące wprowadzenia pewnego limitu określającego, kiedy trzeba będzie przedstawić faktury za dojazdy.
Wskazał wtedy, że decyzję w tej sprawie pozostawi swojemu następcy w fotelu marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma Włodzimierz Czarzasty.