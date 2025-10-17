Zarządzenie regulujące kwestię tzw. kilometrówek, czyli wydatków posłów na dojazdy do Sejmu, wyda w najbliższych dniach marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zapowiedział to w piątek. Wielokrotnie apelowali w tej sprawie posłowie Razem, m.in. Maciej Konieczny.

Posiedzenie Sejmu, Warszawa, 17.10.2025 / Radek Pietruszka / PAP

Marszałek Sejmu zapowiedział zarządzenie regulujące kwestię tzw. kilometrówek. Ma się pojawić w ciągu kilku dni.

Politycy z Razem, m.in. Maciej Konieczny czy Marcelina Zawisza zwracali uwagę, że czas uregulować rozliczanie kilometrówek poselskich, aby nikt nie wpisywał dowolnej liczby kilometrów tylko po to, by pobrać pieniądze.

Temat wydatków na kilometrówki posłów regularnie wraca do debaty publicznej, a kwoty wydatków sięgają nawet ponad 100 tysięcy złotych.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl . Zapraszamy.

Maciej Konieczny podkreślił w piątek z mównicy sejmowej, że przyszedł najwyższy czas, by uregulować kwestie kilometrówek "tak, by każdy poseł rozliczał się z tego, gdzie i kiedy jeździ, a nie wpisywał w ciemno dowolną ilość kilometrów po to, żeby pobrać kasę".

Szymon Hołownia odpowiedział mu, że otrzymał pismo posłów w tej sprawie. Zapewniam, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję. Zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte - oświadczył.

Sprawa wydatków posłów na "kilometrówki" co jakiś czas powraca w sejmowych dyskusjach i w debacie publicznej. We wrześniu posłanka Razem Marcelina Zawisza wyliczała na mównicy, ile posłowie wydają na dojazdy do Sejmu. Henryk Kiepura - łącznie: kilometrówka i wynajem samochodu - 102 tysiące, Paweł Bejda - prawie 86 tysięcy, Cezary Tomczyk - 81 tysięcy, Michał Gramatyka - 56 tysięcy i Robert Kropiwnicki - 54,7 tysiąca – wyliczała Zawisza.

Hołownia powiedział wówczas, że podjął prace dotyczące wprowadzenia pewnego limitu określającego, kiedy trzeba będzie przedstawić faktury za dojazdy.

Wskazał wtedy, że decyzję w tej sprawie pozostawi swojemu następcy w fotelu marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma Włodzimierz Czarzasty.