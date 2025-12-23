Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia trafił akt oskarżenia ws. niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lokalu konspiracyjnego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oskarżony to Piotr K. - były dyrektor jednego z ważnych departamentów CBA.

Logo CBA / Marcin Bielecki / PAP

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wyjaśnia, że chodzi o mieszkanie, które zostało kupione z funduszu operacyjnego CBA. Miało ono być używane jedynie jako lokal konspiracyjny i zapewniać funkcjonariuszom kamuflaż w czasie niejawnych działań. Według śledczych Piotr K., dyrektor ważnego departamentu CBA w latach 2021-2022, dopuścił do tego, że było wykorzystywane jak zwykłe mieszkanie.

Oskarżonemu zarzucono działanie na szkodę interesu publicznego związanego z celem działania reprezentowanej instytucji państwowej i ochroną jej mienia poprzez m.in. uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze towarzyskim odbywających się w jednym z obiektów specjalnych oraz przyzwalanie na obecność tamże licznych osób spoza służby - podkreśliła w komunikacie Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Piotr K. nie przyznał się do winy. Prokuratura informuje, że złożył wyjaśnienia.

Byłego dyrektora departamentu w CBA oskarżono o przestępstwo z artykułu 231 § 2 Kodeksu karnego. Mówi on o nadużyciu władzy lub niedopełnieniu obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Grozi za to kara od roku do 10