Najnowszy sondaż przeprowadzony przez UCE Research pokazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego. Choć ponad jedna trzecia obywateli deklaruje zaufanie do głowy państwa, większa grupa wyraża brak zaufania.

Polacy oceniają Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu zaskakują

39 proc. Polaków nie ufa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, podczas gdy 35,9 proc. deklaruje do niego zaufanie.

Ponad jedna piąta ankietowanych nie ma jednoznacznej opinii na temat zaufania wobec prezydenta.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. na grupie 1015 osób.

Najważniejsze informacje znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Polacy podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego. Wyniki najnowszego sondażu

Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że Polacy są mocno podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego. Sondaż przeprowadzony przez UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. objął grupę 1015 respondentów i został zrealizowany metodą CAWI, czyli wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych.

Według uzyskanych danych, aż 39 proc. badanych zadeklarowało, że nie ufa obecnemu prezydentowi. Wśród nich 27,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie ufam", a 11,9 proc. wskazało na "raczej nie ufam". Z kolei zaufanie do Karola Nawrockiego wyraziło 35,9 proc. respondentów - 16,9 proc. "zdecydowanie ufa", a 19 proc. "raczej ufa".

Neutralność i brak zdania

Wyniki sondażu pokazują również, że znaczna część społeczeństwa nie ma jednoznacznej opinii na temat prezydenta. Ponad jedna piąta ankietowanych (20,9 proc.) odpowiedziała, że "ani ufa, ani nie ufa" Karolowi Nawrockiemu. Dodatkowo 4,2 proc. badanych nie potrafiło określić swojego stanowiska w tej sprawie.

Kontekst polityczny i społeczne nastroje

Ostatnie tygodnie przyniosły szereg wydarzeń, które mogły wpłynąć na ocenę prezydenta przez opinię publiczną. Karol Nawrocki był szeroko komentowany w mediach po tym, jak przyjął ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo prezydent publicznie wsparł premiera Węgier Viktora Orbana, który niedawno poniósł porażkę wyborczą. Te decyzje wywołały szeroką debatę i mogły mieć wpływ na poziom zaufania społecznego wobec głowy państwa.

Porównanie z wcześniejszymi badaniami

W marcowym rankingu zaufania, również przygotowanym na zlecenie Onetu, Karol Nawrocki zajmował pozycję lidera, wyprzedzając innych polityków, w tym Radosława Sikorskiego. Jednak najnowsze wydarzenia i kontrowersje związane z prezydentem sprawiły, że społeczne nastroje uległy zmianie, a zaufanie do głowy państwa stało się bardziej podzielone.

Podział opinii publicznej w kwestii zaufania do prezydenta może mieć istotne znaczenie dla przyszłych decyzji politycznych i strategii zarówno samego Karola Nawrockiego, jak i innych ugrupowań politycznych.