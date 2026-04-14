Konrad Berkowicz z Konfederacji może zostać finansowo ukarany za naruszenie powagi Sejmu w czasie dzisiejszych obrad. Wniosek w tej sprawie zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o porównanie Izraela do III Rzeszy i umieszczenie swastyki na jego fladze.

Konrad Berkowicz i Włodzimierz Czarzasty / Adam Burakowski / East News

Konrad Berkowicz może stracić część diety lub uposażenia

Stanowisko marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ws. dzisiejszego happeningu posła Konfederacji zostało opublikowane przez Kancelarię Sejmu RP.

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza, który w trakcie wystąpienia na sali plenarnej zaprezentował symbolikę odwołującą się do nazizmu" - podkreślono już na wstępie. "W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm" - czytamy w komunikacie.

Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Konrada Berkowicza. Miałby on odpowiedzieć za naruszenie powagi Sejmu. Regulamin Sejmu dopuszcza w takim wypadku karę finansową. "Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w artykule 23 regulaminu, na który powołuje się Czarzasty.

Obniżenie uposażenia lub diety nie jest jedynym problemem, który może czekać Berkowicza po dzisiejszym zachowaniu na sali obrad Sejmu. Służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podstawą zgłoszenia sprawy do prokuratury miałoby być publiczne znieważenie flagi obcego państwa oraz propagowanie nazizmu.

Co zrobił poseł Konrad Berkowicz?