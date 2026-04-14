​Marcin D. został we wtorek zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury. Sprawa dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sumie zatrzymano w tej sprawie trzy osoby, m.in. radcę prawnego.

Marcin D. zatrzymany / Anna Kaczmarz/Polska Press / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Marcin D. zatrzymany

W związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie został zatrzymany Marcin D. i inne osoby, które są transportowane do Warszawy - przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Podczas przesłuchania zatrzymane osoby mają usłyszeć zarzuty popełnienia oszustw znacznych rozmiarów na szkodę osób prywatnych.

Jak powiedział prok. Skiba, "sprawa dotyczy popełnienia szeregu wielomilionowych oszustw i legalizowania pozyskanych w ramach tych przestępstw środków pieniężnych". Podkreślił, że z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udziela więcej informacji w tej sprawie.

Marcin D. usłyszał zarzuty

Marcin D. został w sierpniu 2015 r. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy o wartości 8 mln 400 tys. zł.

Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r. po wpłaceniu trzech milionów złotych poręczenia majątkowego.

W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. We wrześniu 2015 r. decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku został zawieszony w czynnościach zawodowych.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. na dwa miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin.