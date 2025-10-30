Przemysław Wipler w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do afery z udziałem Konrada Berkowicza, który próbował wynieść z Ikei zakupy za blisko 400 zł. "Znam Konrada Berkowicza od kilkunastu lat i wiem, że potrafi być w sposób legendarny roztargniony i roztrzepany" - mówił Wipler.

Przemysław Wipler o aferze z Konradem Berkowiczem / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Konrad Berkowicz znalazł się w centrum uwagi z powodu zakupów w sklepie Ikea. Poseł Nowej Nadziei, wchodzącej w skład Konfederacji, został zatrzymany przez ochronę, gdy próbował wynieść ze sklepu towar o wartości 400 zł.

Na miejscu pojawiła się policja, a polityk przyjął mandat w wysokości 500 zł. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że Berkowicz próbował wynieść patelnię z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Łączny koszt tych towarów to dokładnie 394,95 zł.

W mediach społecznościowych skomentował cały incydent, pisząc, że "nie wszystko się nabiło", bo miał na uszach słuchawki.

"Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski" - napisał Berkowicz.