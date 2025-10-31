Silny wiatr i deszcz w wielu regionach Polski wyrządził spore szkody. Rannych zostało siedem osób. Na samochód z mężczyzną i dzieckiem spadło drzewo. Strażacy interweniowali 1797 razy w czwartek i ponad sto razy w piątek rano.

W Lubinie samochód wjechał w przewrócone drzewo

Siedem osób zostało rannych podczas ulew i silnych wiatrów - poinformował rzecznik Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Karol Kierzkowski.

Uszkodzonych lub zerwanych zostało 39 dachów na terenie całego kraju.

W Lubinie (woj. dolnośląskie) drzewo przewróciło się na drogę - w wyniku wypadku cztery osoby zostały ranne.

W Antoninie (woj. pomorskie) na samochód, którym podróżowali mężczyzna i dziecko, spadło drzewo - zostali ranni.

W czwartek najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: mazowieckim (345), pomorskim (209), wielkopolskim (172), łódzkim (166) oraz zachodniopomorskim (161) - poinformował w piątek rano rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

Zaznaczył, że zerwanych lub uszkodzonych zostało 39 dachów. Rannych zostało siedem osób.

Konar spadł na mężczyznę, drzewa na drogach

W Lubinie (woj. dolnośląskie) na drogę przewróciło się drzewo, w które uderzył samochód osobowy. Na skutek gwałtownego hamowania zderzyły się jeszcze dwa pojazdy jadące z naprzeciwka. W sumie ranne zostały tam cztery osoby.

W Warszawie w wyniku silnego wiatru w pobliżu przystanku autobusowego odłamał się konar drzewa i spadł na przechodzącego mężczyznę, który został zabrany do szpitala z urazem barku.

W Antoninie (woj. pomorskie) na samochód, którym przemieszczał się mężczyzna i dziecko spadło drzewo; pasażerowi zostali ranni.

W piątek, do godz. 6.45 straż pożarna odnotowała 102 zdarzenia związane z pogodą.

Wciąż możliwe silne porywy wiatru

Do godz. 7 rano w piątek w woj. zachodniopomorskim i pomorskim obowiązywały wydane przez IMGW ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one powiatów nadmorskich: koszalińskiego, Koszalina, sławieńskiego, słupskiego, Słupska, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdyni, Sopotu, Gdańska i powiatu nowodworskiego.

W północno-wschodniej Polsce, tj. w większości woj. warmińsko-mazurskiego, w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz w całym woj. podlaskim do godzin porannych obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem.

Rzecznik straży pożarnej poinformował, że prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Ostrzegł również przed możliwymi "zrywami konarów", powalonymi drzewami oraz utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym.