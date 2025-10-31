Serwis Netflix rozważa kupno studiów filmowych i platform streamingowych koncernu Warner Bros. Discovery (WBD). Według agencji Reutera, najpopularniejsza obecnie platforma streamingowa jest zainteresowana przede wszystkim HBO Max. Oferta kupna miałaby pominąć jednak drugą część koncernu, na którą składają się kanały telewizyjne, w tym m.in. CNN i TVN. W tej sprawie liczyć się będzie także stanowisko administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Netflix / Shutterstock

Netflix rozważa przejęcie części Warner Bros. Discovery (WBD), głównie studiów filmowych i platform streamingowych jak HBO Max.

Innym głównym kandydatem do przejęcia WBD jest Paramount Skydance, wspierany przez administrację Trumpa, ale WBD odrzucił już dwie oferty kupna.

Przejęcie przez Netflix lub Comcast może napotkać problemy prawne związane z przepisami antymonopolowymi w USA.

Jak podał Reuters, powołując się na trzy źródła wtajemniczone w sprawę, Netflix "aktywnie rozważa" złożenie oferty i wynajął już do tego bank inwestycyjny Moelis w charakterze doradczym. Koncern miał uzyskać też dane finansowe WBD.

Najpopularniejsza obecnie na świecie platforma streamingowa ma być zainteresowana tylko tą częścią WBD, na którą składają się studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe, przede wszystkim HBO Max.

WBD jest w trakcie reorganizacji, która zakłada podział koncernu na Warner Bros., którym zainteresowany jest Netflix, oraz Discovery Global, który będzie kontrolował kanały telewizyjne, w tym CNN, TNT, a także kanały zagraniczne, takie jak polski TVN.

Według informacji Reutersa, dyrektor Netflixa Ted Sarandos mówił niedawno publicznie, że nie wyklucza przejęć, choć zaznaczał też, że nie jest zainteresowany angażowaniem się w tradycyjne media.

Jako główny kandydat do przejęcia całości WBD wymieniany był do tej pory Paramount Skydance (właściciel studiów filmowych, kanału CBS i platformy streamingowej Paramount+). Według "New York Post" oferta ta cieszy się przychylnością administracji Trumpa ze względu na powiązania spółki z Larrym Ellisonem, założycielem firmy Oracle, znanym ze wspierania prezydenta. WBD miał jednak odrzucić dwie dotychczasowe oferty kupna.

Według "NYP" administracja Trumpa sugeruje, że przejęcie WBD przez Netflixa lub Comcast (właściciela m.in. telewizji NBC i platformy Peacock) mogłoby nie uzyskać zgody Federalnej Komisji Łączności ze względu na przepisy antymonopolowe.