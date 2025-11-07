​Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową na przyszły rok. Przepisy zawierają zbiór szczegółowych rozwiązań ściśle powiązanych z realizacją ustawy budżetowej na 2026 r.

Posłowie na sali sejmowej / Paweł Supernak / PAP

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok - za głosowało 240 posłów, przeciw było 203, nikt się nie wstrzymał.

Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie będą toczyły się dalsze prace nad przepisami.

Ustawa zawiera szczegółowe rozwiązania powiązane z realizacją przyszłorocznego budżetu państwa.

Regulacje ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 koncentrują się na kilku kluczowych obszarach, w tym na ustalaniu podstawy wymiaru i maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i jednostkach samorządowych, przewidując podwyżki zgodne ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Dokument porusza również kwestie związane z finansami publicznymi, wprowadzając elastyczność w dysponowaniu środkami budżetowymi w obliczu niepewności geopolitycznej oraz regulacje dotyczące Krajowego Funduszu Drogowego i finansowania rekompensat dla otwartych funduszy emerytalnych.

Ponadto ustawa okołobudżetowa zawiera przepisy umożliwiające przekazywanie skarbowych papierów wartościowych państwowym osobom prawnym w celu realizacji ważnych zadań, a także reguluje wydatki inwestycyjno-remontowe w Kancelarii Prezydenta RP oraz finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i obronnością.

Ustawa zakłada także, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a także podstawa służąca naliczeniu wynagrodzeń osób podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz niektórymi spółkami. Przepisy przewidują także m.in. zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2026 zakłada, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.