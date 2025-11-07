Półki sklepowe uginają się od słodyczy, ale klienci łapią się za portfele. Ceny czekoladowych Mikołajów i piernikowych serc poszybowały w Niemczech w górę nawet o kilkadziesiąt procent. Co stoi za podwyżkami i jak reagują konsumenci?

Czekoladowy Mikołaj coraz droższy! Świąteczne słodycze biją rekordy cenowe – co czeka konsumentów w Niemczech przed Bożym Narodzeniem? / Shutterstock

Słodkie święta z gorzką niespodzianką: ceny szybują w górę

Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu, świąteczne artykuły już kuszą klientów z półek supermarketów i dyskontów. Jednak w tym sezonie zakup świątecznych łakoci może okazać się wyjątkowo kosztowny.

W Niemczech ceny czekoladowych Mikołajów wzrosły nawet o 25 procent, a w niektórych przypadkach - aż o dwie trzecie!

Przykładowo, za Mikołaja z mlecznej czekolady o wadze 70 gramów dużego producenta trzeba obecnie zapłacić 3,99 euro.

To sygnał, że tegoroczne święta mogą być mniej słodkie - przynajmniej dla portfeli konsumentów.

Nie tylko Mikołaje - inne świąteczne słodycze też drożeją

Podwyżki cen dotknęły nie tylko czekoladowych Mikołajów. Wzrosty widać również w przypadku innych popularnych w Niemczech świątecznych przysmaków - 300-gramowe nadziewane piernikowe serc są droższe nawet o 60 proc.

Co istotne, podwyżki dotknęły zarówno produkty markowe, jak i te oznaczone marką własną sklepów.

Konsumenci czekają na promocje

Wyższe ceny wyraźnie wpłynęły na zachowania klientów. Z danych firmy badawczej NIQ wynika, że do połowy października w Niemczech sprzedano około 10 procent mniej świątecznych słodyczy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo to, obroty sklepów utrzymują się na podobnym poziomie, właśnie dzięki wyższym cenom.

Wzrasta natomiast udział produktów kupowanych na promocjach. "W 2024 roku o tej porze było to 46 procent, obecnie 66 procent" - mówi ekspert NIQ David Georgi, cytowany przez portal Spiegel.de. Konsumenci coraz częściej odkładają zakupy do czasu pojawienia się atrakcyjnych ofert, licząc na okazje i rabaty.