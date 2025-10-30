Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Krzysztof Gawkowski, ostrzega przed nową falą ataków phishingowych wymierzonych w jednostki samorządu terytorialnego. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Cyfryzacji oraz wiceministra Pawła Olszewskiego, próbując wyłudzić wrażliwe dane lub zainfekować urządzenia złośliwym oprogramowaniem.

  • Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed cyberatakami na jednostki samorządu terytorialnego.
  • Oszuści podszywają się pod władze.
  • Próbują m.in. wyłudzić wrażliwe dane.
Dwa scenariusze ataku

Według komunikatu, cyberprzestępcy stosują dwa główne warianty działań:

  • Rozsyłanie złośliwego oprogramowania - wiadomości e-mail zawierają załączniki, których otwarcie prowadzi do instalacji złośliwego oprogramowania  (tzw. malware) na komputerach ofiar.
  • Wyłudzanie danych kontaktowych - oszuści próbują zdobyć imiona, nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w urzędach.

Wiadomości rozsyłane są z fałszywej domeny govministry[.]pl, która nie jest powiązana z administracją rządową.

Zalecenia dla urzędów

Pełnomocnik apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i wdrożenie następujących środków bezpieczeństwa:

  1. Weryfikacja adresu nadawcy - oficjalne wiadomości Ministerstwa Cyfryzacji pochodzą wyłącznie z domeny cyfra.gov.pl.
  2. Nie otwierać załączników ani linków z nieznanych źródeł.
  3. Przekazać ostrzeżenie wszystkim pracownikom urzędów w celu zwiększenia świadomości zagrożenia.
  4. Sprawdzić, czy podejrzane wiadomości trafiły do urzędu i w razie wykrycia incydentu natychmiast zgłosić go do CSIRT NASK.

Zgłoszenia można dokonywać przez stronę: https://incydent.cert.pl. Więcej informacji na temat zagrożenia i rekomendowanych działań można znaleźć na oficjalnych stronach rządowych.