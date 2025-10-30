Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Krzysztof Gawkowski, ostrzega przed nową falą ataków phishingowych wymierzonych w jednostki samorządu terytorialnego. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Cyfryzacji oraz wiceministra Pawła Olszewskiego, próbując wyłudzić wrażliwe dane lub zainfekować urządzenia złośliwym oprogramowaniem.

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed cyberatakami na jednostki samorządu terytorialnego.

Oszuści podszywają się pod władze.

Próbują m.in. wyłudzić wrażliwe dane.

Dwa scenariusze ataku

Według komunikatu, cyberprzestępcy stosują dwa główne warianty działań:

Rozsyłanie złośliwego oprogramowania - wiadomości e-mail zawierają załączniki, których otwarcie prowadzi do instalacji złośliwego oprogramowania (tzw. malware) na komputerach ofiar.

- wiadomości e-mail zawierają załączniki, których otwarcie prowadzi do instalacji złośliwego oprogramowania (tzw. malware) na komputerach ofiar. Wyłudzanie danych kontaktowych - oszuści próbują zdobyć imiona, nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w urzędach.

Wiadomości rozsyłane są z fałszywej domeny govministry[.]pl, która nie jest powiązana z administracją rządową.

Zalecenia dla urzędów

Pełnomocnik apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i wdrożenie następujących środków bezpieczeństwa:

Weryfikacja adresu nadawcy - oficjalne wiadomości Ministerstwa Cyfryzacji pochodzą wyłącznie z domeny cyfra.gov.pl. Nie otwierać załączników ani linków z nieznanych źródeł. Przekazać ostrzeżenie wszystkim pracownikom urzędów w celu zwiększenia świadomości zagrożenia. Sprawdzić, czy podejrzane wiadomości trafiły do urzędu i w razie wykrycia incydentu natychmiast zgłosić go do CSIRT NASK.

Zgłoszenia można dokonywać przez stronę: https://incydent.cert.pl. Więcej informacji na temat zagrożenia i rekomendowanych działań można znaleźć na oficjalnych stronach rządowych.