W okresie zimowym wśród owoców na stołach niekwestionowanym numerem jeden są mandarynki. Czy wiesz jednak, jak przechowywać te popularne owoce, by zachowały świeżość i smak przez dłuższy czas? Okazuje się, że odpowiednia temperatura i kilka prostych zasad pozwolą uniknąć wysuszonych lub spleśniałych mandarynek. Poznaj triki, dzięki którym twoje mandarynki nigdy się nie zmarnują!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Unikaj trzymania mandarynek przy kaloryferze - ciepłe, suche powietrze je wysusza i psuje smak.

Przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu (1-5°C), np. piwnicy lub spiżarni, ale nie w lodówce.

Układaj owoce obok siebie, nie na sobie, by uniknąć pleśni i odgnieceń.

Mandarynki - czy na pewno wiesz, jak je przechowywać?

Zima bez mandarynek? To dla wielu jak święta bez choinki. Te niewielkie, pomarańczowe bomby witaminowe nie tylko świetnie smakują, ale także wspierają odporność. Dla wielu osób są nieodłącznym elementem długich, zimowych wieczorów. Jednak każdy, kto choć raz kupił kilogram mandarynek na zapas, zna ten ból: po kilku dniach owoce zaczynają przypominać suszone morele, a ich smak można porównać do kartonu. Dlaczego się tak dzieje?

Kaloryfer - wróg numer jeden mandarynek

Okazuje się, że największym wrogiem mandarynek jest kaloryfer. Gdy położysz je w pobliżu grzejnika - mandarynki przeżywają prawdziwą gehennę. Ciepłe i suche powietrze sprawia, że owoce tracą wilgoć w ekspresowym tempie, a ich miąższ coraz trudniej oddziela się od skórki. Koniec końców zamiast soczystego owocu, zostaje pomarszczona kulka.

Na szczęście istnieje prosty sposób, by zatrzymać mandarynkową apokalipsę. Klucz do sukcesu to odpowiednie przechowywanie. Mandarynki najlepiej trzymać w chłodnym i suchym miejscu. Idealna temperatura to od 1 do 5 st. C. Piwnica, spiżarnia lub inne chłodne pomieszczenie sprawdzi się doskonale. Lodówka? Niekoniecznie - cytrusy nie lubią zbyt niskich temperatur, bo wtedy tracą smak i aromat.

Mandarynkowy savoir-vivre, czyli jak układać owoce

Z mandarynkami trzeba obchodzić się delikatnie. Układaj je obok siebie, a nie na sobie. Gdy leżą jedna na drugiej, szybko pojawiają się odgniecenia, a wraz z nimi pleśń. A jeden spleśniały owoc potrafi "zarazić" całą resztę w szybkim tempie. Regularnie sprawdzaj swoje mandarynki i nie trzymaj ich w pobliżu innych owoców - najlepiej, jeśli leżą we własnym towarzystwie.

Klementynki - pomarańczowa alternatywa

Jeśli nie chcesz codziennie sprawdzać stanu swoich mandarynek, postaw na klementynki. Te owoce mają grubszą skórkę. Dzięki temu są bardziej odporne na wysychanie i mogą leżeć w kuchni nawet dwa razy dłużej niż ich popularne kuzynki.

Zimą mandarynki to prawdziwy skarb - pod warunkiem, że nie wyschną na wiór. Unikaj stawiania ich przy kaloryferze, nie gnieć ich i nie trzymaj w lodówce. Postaw na chłodne miejsca takie jak spiżarnia. Dzięki tym prostym trikom twoje mandarynki będą świeże i soczyste.