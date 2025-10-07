Cyberbezpieczeństwo to kierunek, który cieszył się największą popularnością w trakcie tegorocznej rekrutacji na studia na Politechnice Lubelskiej. Władze uczelni poinformowały, że rok akademicki rozpoczęło ok. 2,4 tys. nowych studentów. Już w przyszłym roku, wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, zostanie uruchomiony nowy kierunek – informatyka medyczna.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater zdradził, że uczelnia planuje uruchomić nowy kierunek: Informatyka medyczna / Wojtek Jargiło / PAP

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater podczas briefingu przed inauguracją roku akademickiego poinformował, że w tegorocznej rekrutacji przyjęto na studia ok. 2,4 tys. osób, w tym ok. 180 z zagranicy. Najbardziej popularnym kierunkiem była nowość - cyberbezpieczeństwo, gdzie o jeden indeks walczyło ponad 6 osób. Na dalszych miejscach znalazły się finanse i rachunkowość (blisko 5 osób na miejsce) oraz architektura (prawie 4 osoby na miejsce).

Zapytany o plany i wyzwania podkreślił, że w przyszłym roku przeprowadzona będzie na uczelni ewaluacja dyscyplin naukowych. Politechnika ma zamiar skupić się też na pracach związanych z trzema nowouruchomionymi kierunkami, tj. cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, wzornictwo przemysłowe.

Start informatyki medycznej planowany na przyszły rok

Oprócz tego uczelnia wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim pracuje nad uruchomieniem nowego kierunku studiów, jakim będzie informatyka medyczna.

To jest inicjatywa KUL. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem umowy, która będzie regulowała udziały poszczególnych uczelni, a także sposób finansowania studiów. Chcemy, żeby za prowadzenie pierwszego stopnia odpowiadała Politechnika Lubelska, a za drugi stopień - KUL. Są także powołane zespoły, które przygotowują siatki programowe dla tego kierunku. Chcielibyśmy, żeby ruszył on w przyszłym roku - wyjaśnił rektor.

Specjaliści z informatyki medycznej zajmują się m.in. tworzeniem i stosowaniem technologii informatycznych do wspomagania diagnostyki, terapii, zarządzania placówkami medycznymi i analizy danych pacjentów. Fachowcy w tym zakresie pracują w firmach tworzących oprogramowanie medyczne, szpitalach, instytutach badawczych czy administracji publicznej.

Prof. Pater przekazał, że uczelnia planuje nadal rozwijać współpracę dotyczącą komercjalizacji badań naukowych z Politechniką Białostocką i Rzeszowską w ramach Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji. Uczelnia rozpoczęła także prace projektowe nad budową IT Tower, czyli Międzywydziałowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej inteligencji. Zaplanowano także przetarg na projekt Centrum Wiedzy i Kultury Politechniki Lubelskiej.

Uczelnia kształci ok. 6,6 tys. studentów na 32 kierunkach. 770 z nich to obcokrajowcy.