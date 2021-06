Za nami druga odsłona debaty przed wyborami prezydenta Rzeszowa: „Rzeszów ma głos – 2. starcie”. Wzięli w niej udział wszyscy kandydaci na włodarza stolicy Podkarpacia. Znaleźli się nie tylko w ogniu pytań dziennikarzy RMF FM - zmierzyli się też z pytaniami naszych słuchaczy i internautów. Debata była transmitowana na żywo w RMF FM, na RMF24 i w naszym nowym internetowym radiu informacyjnym RMF24.pl!

Debata, którą prowadzą dziennikarze Faktów RMF FM Paweł Balinowski i Grzegorz Kwolek, liczy pięć rund. W pierwszej części kandydaci na prezydenta Rzeszowa - Ewa Leniart, Grzegorz Braun, Marcin Warchoł i Konrad Fijołek - odpowiadali na antenie radia na dwa pytania.

Jak będzie wyglądać Rzeszów za 2,5 roku?

Pierwsze z pytań w pierwszej rundzie brzmiało: Jak będzie wyglądać Rzeszów za 2,5 roku?

Wszystko zależy od tego, czy wyborcy wybiorą konserwację starych układów, czy prawdziwie dobrą zmianę - czy wybiorą kandydata spoza układu rzeszowskiego, podkarpackiego - którym ja jestem, w odróżnieniu od moich szanownych kontrkandydatów - powiedział Grzegorz Braun.



Za 2,5 roku Rzeszów będzie miastem bezpiecznym, w którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od jego poglądów. (...) Chcemy, by Rzeszów był wizytówką Polski południowo-wschodniej i całej Europy - zapewnia Ewa Leniart.



Konrad Fijołek obiecał: Przesuniemy ciężar naszych działań w kierunku jakości życia. Zrobimy więcej parków, więcej zieleni. Będzie lepsza oferta rekreacyjna: z aquaparkiem, stadionami, infrastrukturą sportową. Wreszcie postawimy na nowoczesną ofertę kulturalną. Wszyscy będziemy czuli się tu bezpieczne i włączymy mieszkańców w procesy decyzyjne.



Kandydat Marcin Warchoł stwierdził z kolei:

Cytat Za 2,5 roku ochrona zdrowia naszych mieszkańców przekroczy 10 milionów zł rocznie, przez co zwiększy się ochrona naszych mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli przejechać od Ciepłowniczej do Rejtana Wisłokostradą, którą wybuduję. Wreszcie od Sikorskiego do Podkarpackiej będzie południowa obwodnica. (...) Będą mniejsze korki i wreszcie: nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców.

Jak przyciągnąć do miasta ludzi młodych?

W pierwszej części debaty kandydaci musieli też odpowiedzieć na drugie pytanie, zadawane przez naszych dziennikarzy w imieniu słuchaczy RMF FM: Jakie politycy mają pomysły na programy dla ludzi młodych - by pozostali oni w Rzeszowie?



Grzegorz Braun stwierdził:

Cytat To proste. Nie należy odpychać młodych ludzi, zamykać ich w areszcie domowym, przepędzać studentów z uczelni, uczniów ze szkół, uczelni, zamykać stadionów, zakazywać organizowania imprez. Moi kontrkandydaci są dozorcami więzienia, także dla młodych ludzi. Ja chciałbym ich z tego więzienia wypuścić. Chciałbym byśmy wrócili do normalnego życia.

Ewa Leniart oceniła, że Rzeszów to miasto ludzi młodych. Mamy wspaniałe uczelnie wyższe. (...) Aby młodzi ludzie chcieli tutaj zostać, władze samorządowe powinny stworzyć system grantowy wspierający startupy, powinny zainwestować w zainwestować mieszkania. Trzeba także założyć żłobki publiczne.



Konrad Fijołek podkreślił, że Rzeszów powinien pomagać w znalezieniu pracy i zainwestować w przemysły kreatywne.



O tym, że młodzi ludzie po zakończeniu kształcenia muszą mieć możliwość znalezienia pracy w Rzeszowie, mówił też Marcin Warchoł. Nawiążę współpracę między szkołami a zakładami pracę, zachęce inwestorów do tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy - obiecywał.

Druga runda: Pytanie o szczepienia, kartę LGBT+, współpracę z sąsiednimi miastami

Następnie dyskusja przeniosła się do naszego nowego radia internetowego RMF24, portalu RMF24.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube). W drugiej rundzie są poruszane kwestie dotyczące udziału Rzeszowa w polityce ogólnopolskiej.

Grzegorz Braun był w tej rundzie pytany, czy Rzeszów będzie organizował akcje proszczepieniowe?



Cytat Nigdy więcej lockdownu, aresztu domowego nazywanego dla zmylenia kwarantanną i segregacji sanitarnej. (...) Nigdy więcej dzielenia Polaków na równych i równiejszych wedle fałszywego kryterium jakim jest branie udział w eksperymentach medycznych - odpowiedział Braun.

Z kolei na pytanie o to, jak zacieśni współpracę z sąsiednimi gminami, Braun stwierdził, że problemów Rzeszowa nie da się załatwić bez współpracy z sąsiednimi miastami. Chcę wypalić fajkę pokoju z wodzami okolicznych plemion - zapewnił.



W tej rundzie padło także pytanie o sprawy światopoglądowe. Zostało skierowane do Konrada Fijołka: Czy wprowadziłby w Rzeszowie kartę LGBT+, jaka jest w Warszawie? I czy poszedłby w marszu równości? Polityk zapewnił:





Marcin Warchoł musiał zmierzyć się z pytaniem o to, dlaczego wykorzystuje na własną kampanię pieniądze z rządowego funduszu sprawiedliwości, które miały iść na wspieranie ofiar przestępstw. Czy to dobrze, że jako wiceminister sprawiedliwości, prowadząc kampanię, posługuje się pan pieniędzmi z funduszu sprawiedliwości i zanosi je do szpitala? - pytał Paweł Balinowski.

Warchoł odpowiedział:

Konrad Fijołek, pytany o to, dlaczego jego zdaniem nie uzyskał poparcia poprzedniego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, odpowiedział:



Współpraca z Tadeuszem Ferencem była fantastyczną przygodą. (...) Nie jestem zwolennikiem formuły namaszczania. Udało mi się zbudować własną drużynę. (...) Jestem kandydatem samodzielnym. (...) I przyznał: Nie miałem jednak okazji zapytać, dlaczego Tadeusz Ferenc mnie nie poparł.

Ewa Leniart była pytana, czy ma już skompletowany zespół ludzi, z którymi po ewentualnej wygranej w wyborach będzie współpracować. Przyznała, że zakłada możliwość współpracy z Markiem Bajdakiem. Dodała, że jeśli wygra wybory ma też nadzieję współpracować z Konradem Fijołkiem.

Trzecia runda: W ogniu pytań rzeszowian

W kolejnej, trzeciej części prowadzący zadawali pytania od słuchaczy naszego radia oraz internautów. Kandydaci musieli odnieść się do tego, jaką mają receptę na problemy komunikacyjne.



Ewa Leniart zapowiedziała m.in. wprowadzenie biletu rocznego komunikacji miejskiej, który będzie kosztował jedną złotówkę dziennie.

Konrad Fijołek podkreślał m.in., że będzie promował transport publiczny. Obiecał, że jeśli zostanie wybrany, to zacznie od Konstytucji Przestrzennej dla Rzeszowa.



Na komunikację zbiorową stawia Marcin Warchoł, który ocenił również, że "rozszerzenie miasta jest kluczowe dla rozwoju Rzeszowa".



Grzegorz Braun chce m.in. doprowadzić do skasowaniu wielu lewoskrętów i wszystkich buspasów.



W trzeciej rundzie do Ewy Leniart trafiło pytanie od słuchacza - jak zachęci ludzi, którzy wyemigrowali za granicę do powrotu na przykład do Rzeszowa. Kandydatka odpowiedziała: Rzeszów to piękne miasto, wspaniałych, mądrych ludzi. Tu rozwijamy nasze tereny zielone, będzie rzeszowski park centralny, będą miejsca do rekreacji.



Grzegorz Braun był pytany o to, jak zamierza rozwiązać problem bezdomności w Rzeszowie. Polityk stwierdził:

Wybory już 13 czerwca

Wybory w Rzeszowie tuż tuż - w najbliższą niedzielę 13 czerwca zmierzy się w nich czterech kandydatów:

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart,

wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca,

wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca, Konrad Fijołek - były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

- były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Grzegorz Braun.

Wspomniana czwórka kandydatów spotkała się w rzeszowskim Ratuszu. Ewa Leniart opublikowała na Facebooku krótkie nagranie, na którym widać, jak zmierza na debatę:

Debatę prowadzili dziennikarze Faktów RMF FM Paweł Balinowski i Grzegorz Kwolek.

Debata liczyła pięć rund. Rozpoczęła się tuż po godzinie 12:00 na antenie RMF FM - w tej 5-minutowej części każdy z kandydatów zmierzył się z dwoma pytaniami.

Następnie dyskusja przeniosła się do naszego nowego radia internetowego RMF24, portalu RMF24.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube). W drugiej rundzie zostały poruszone kwestie dotyczące udziału Rzeszowa w polityce ogólnopolskiej. W kolejnej, trzeciej części prowadzący zadawali pytania od słuchaczy naszego radia oraz internautów - pytania, które można było zgłaszać za pomocą specjalnego formularza.

Równie ciekawie wyglądała czwarta runda: kandydaci mogli w niej zadawać sobie pytania nawzajem.

W piątej części debaty każdy z polityków musiał wymienić 3 pierwsze decyzje, które wdroży w życie jako pierwsze, jeśli zostanie prezydentem Rzeszowa.



To druga debata, którą organizowało RMF FM przed przedterminowymi wyborami w Rzeszowie. Pierwsza odbyła się online w połowie kwietnia i poprzedzała głosowanie zaplanowane na 9 maja, które jednak z powodu pandemii zostało przesunięte o ponad miesiąc.



Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Rzeszowie zostaną przeprowadzone, bo wieloletni prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił w lutym rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska. Zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji wybory przedterminowe zarządza premier.