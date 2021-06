"Dzisiaj przestrzegam wszystkich rzeszowian, Jarosław Kaczyński oszukał wszystkich rolników, oszuka i was wszystkich, którzy mieszkacie w Rzeszowie. Wyciera sobie mordę frazesami na temat rolnictwa, polskiej żywności, a nic z tym nie robi" – mówił w stolicy Podkarpacia lider AGROunii Michał Kołodziejczak. "W najbliższych dniach rozstrzygnie się tu, w Rzeszowie, przyszłość z Polski. My już dzisiaj bardzo mocno to wiemy" – zaznaczył.

REKLAMA