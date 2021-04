Ewa Leniart jest jedną z czterech osób, które ubiegają się o prezydenturę Rzeszowa. Jej hasło wyborcze to "Rzeszów ma moc". Kim jest i jaki ma program?



Ewa Leniart /Darek Delmanowicz /PAP

Ewa Leniart: Życiorys kandydatki na prezydenta Rzeszowa

Ewa Leniart urodziła się 27 sierpnia 1976 r. w Dylągówce. W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. W 2014 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy pod tytułem: "Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946-1955". Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 2000 roku Ewa Leniart rozpoczęła pracę w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.



"Podejmowałam szereg inicjatyw związanych z propagowaniem wiedzy o historii najnowszej Rzeszowszczyzny i Polski, w tym m.in. jako pierwszy Oddział IPN Rzeszów wydał komiksy historyczne, mając na celu przybliżenie w ten sposób trudnych zagadnień z najnowszej historii ludziom młodym. W lutym 2010 r. została zorganizowana uroczystość poświęcona uhonorowaniu wysokimi odznaczeniami państwowymi Polaków, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom. Wsparłam budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej imienia Józefa i Wiktorii Ulmów w Markowej" - wylicza na swojej stronie internetowej Ewa Leniart.



W latach 2015 - 2019 Ewa Leniart była wojewodą podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 36305 głosów.

13 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał Ewę Leniart na stanowisko wojewody podkarpackiego.

Ewa Leniart: Hasło wyborcze

Ewa Leniart i jej hasło wyborcze / Darek Delmanowicz / PAP

Ewa Leniart kandyduje na prezydenta Rzeszowa pod hasłem "Rzeszów ma moc". Jak tłumaczyła, oznacza ono przede wszystkim wielką determinacje z jej strony jako kandydata na prezydenta miasta. Chcę, aby wszystkim - niezależnie od przekonań politycznych, niezależnie od oczekiwań - dobrze się w tym mieście mieszkało - podkreśliła.



To także moc do tego, aby przyśpieszyć wszędzie tam, gdzie pojawił się problem ze strony poprzedników w dążeniu do wyznaczonych celów - zapowiedziała. Jej zdaniem, to także moc, "by tworzyć wspólny dom, Rzeszów taki, w którym jest zielony ład, sprawna komunikacja i w którym jest wypełnione tętniącym życiem społeczeństwo".

Ewa Leniart jest popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, ale powołała swój własny komitet wyborczy - Wspólny Dom Rzeszów. Polityka jest ważna, natomiast w przypadku wyborów samorządowych ważne są osobowości i determinacja do realizacji konkretnego programu, który kandydat proponuje swoim wyborcom - tłumaczyła w rozmowie z PAP. Z moich rozmów z mieszkańcami Rzeszowa wynika, że w kontekście wyborów samorządowych polityka krajowa nie jest dla nich najważniejsza. Mówią, że prezydent miasta ma reprezentować mieszkańców, czyli tych, którzy go wybierają i preferencje polityczne nie mają dla nich kluczowego znaczenia - zauważyła.

Wybory to taki festiwal, gdzie szansę na zaprezentowanie mają różni kandydaci, na tym polega demokracja. Wierzę, że mieszkańcy wybiorą mądrze, bo przyszłość mojego miasta jest dla mnie bardzo ważna i zależy mi, żeby to miasto było w dobrych rękach. Głęboko wierzę, że Rzeszowianie to mądrzy, rozważni ludzie, którzy wiedzą, jak wybrać najlepszego kandydata i zrobią to 9 maja - zapewniła Leniart w rozmowie z PAP.

Ewa Leniart w RMF FM: Mam kompetencje i predyspozycje

Pod koniec lutego Ewa Leniart była gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Choć nie ogłosiła wtedy jeszcze oficjalnie zamiaru walki o prezydenturę Rzeszowa, przyznała jednak, że ma kwalifikacje, by ubiegać się o to stanowisko.



Jestem osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego - stwierdziła w RMF FM Ewa Leniart zapytana o to, czy jest gotowa wystartować w wyborach. Od momentu, gdy zostałam wojewodą w Rzeszowie, prezentuję niezmiennie taką samą wizję dla regionu, dla miasta wojewódzkiego. Żeby mógł rozwijać się region, musi rozwijać się stolica województwa, która jest kołem zamachowym dla rozwoju regionu. Zatem silny Rzeszów to gwarancja dobrze rozwijającego się regionu - mówiła. Mam swój udział w zmianie granic miasta Rzeszowa, gdyż czterokrotnie wydałam pozytywną opinię dla powiększenia Rzeszowa i zyskało to akceptację Rady Ministrów - podkreślała rozmówczyni Krzysztofa Ziemca.



Ewa Leniart: Najważniejsze elementy programu wyborczego

Jakie są najważniejsze elementy programu wyborczego prezentowanego przez Ewę Leniart?

Ewa Leniart na jednej z kampanijnych konferencji stwierdziła, że Rzeszów jest młodym miastem, ale nie pomaga młodym rodzicom w opiece nad małymi dziećmi.



Problem dotyczy tego, że zaledwie co piąte dziecko w wieku do lat trzech ma szansę na to, by znaleźć się w żłobku publicznym, bo po prostu tych żłobków jest zbyt mało - podkreśliła Leniart. Podała, że na 33 osiedla w stolicy Podkarpacia jest zaledwie 10 żłobków publicznych, czyli że nie każde osiedle ma swój żłobek.

Obiecuję, że w momencie, kiedy zostanę prezydentem (Rzeszowa - przyp. red.), zmienię zasady prowadzenia polityki w zakresie tworzenia żłobków w Rzeszowie. (...) Po pierwsze liczba żłobków publicznych musi wzrosnąć - przekonywała.



Zupełnie niezrozumiała była ta polityka poprzednich włodarzy miasta Rzeszowa i to można szybko i łatwo zmienić, dlatego że istnieje program “Maluch plus", który daje możliwość pozyskania środków finansowych, nawet do 3 mln zł na to, aby utworzyć właśnie żłobki publiczne. I dziwi fakt, że nie przyjęto takiej praktyki, aby każde osiedle miało swój żłobek publiczny - podkreśliła kandydatka na prezydenta Rzeszowa.



Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby przynajmniej jeden żłobek w roku, a myślę, że dwa w roku (powstały - przyp. red.). To jest cel, który sobie wyznaczam - zadeklarowała Leniart.

"Rzeszów musi być w mądry sposób zarządzany. Potrzeby mieszkańców dotyczące poprawy jakości życia powinny mieć priorytet dla każdego włodarza. Władze miasta muszą wsłuchiwać się w rytm życia w mieście" - pisze Ewa Leniart na swojej stronie internetowej. Dodaje, że stolica Podkarpacia powinna być miastem otwartym. "Koncepcja ta zakłada, że administracja samorządowa powinna elastycznie i na bieżąco dostosowywać się do informacji i potrzeb płynących od mieszkańców. Miasta muszą więc szeroko otworzyć się na całkowicie partnerską współpracę nie tylko z rządem, ale także w układzie samorząd-biznes-nauka-sektor społeczny" - tłumaczy.



Kolejny priorytet w programie wyborczym Ewy Leniart to tworzenie miejsc pracy. "Chcemy wprowadzić systemowe narzędzia ułatwiające ściąganie do miast korporacji międzynarodowych, które będą oferowały dobre miejsca pracy, za dobrą pracę" - deklaruje kandydatka na prezydenta Rzeszowa.

Leniart postuluje też wprowadzenie zasady odpowiedzialności za finanse samorządowe. "Wiele z propozycji pociąga za sobą ogromne koszty dla samorządów. Nie widać tego, bo znajdują się one na samym końcu łańcucha finansowego. Będę współpracować ze wszystkimi osobami i instytucjami, którymi na sercu leży dobro Rzeszowa, aby w procesie opracowywania projektów ustaw na poziomie rządu i parlamentu szczególna uwaga poświęcana była ich skutkom finansowym dla samorządów" - czytamy na jej stronie internetowej.