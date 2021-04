Wybory na prezydenta Rzeszowa 2021. Jednym z polityków walczących o prezydenturę w Rzeszowie jest Marcin Warchoł. Co wiemy o kandydacie? Jak przebiegała jego kariera i jaki ma program wyborczy? Sprawdź!

Marcin Warchoł w siedzibie resortu sprawiedliwości. Styczeń 2021. / Paweł Supernak / PAP

Startujący w wyborach na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł urodził się 13 lipca 1980 roku w Nisku w województwie podkarpackim. W rozmowie z lokalnym portalem rni24.eu mówił, że dzieciństwo i młodość spędził w Stalowej Woli. "Tam też się wychowywałem" - przyznał. Warchoł znany jest jako prawnik i zaufany współpracownik Zbigniewa Ziobry. Ma duży wkład w przeprowadzaną przez Zjednoczoną Polskę reformę sądownictwa. Najważniejsze informacje o kandydacie na prezydenta Rzeszowa znajdziesz w naszym artykule.



Marcin Warchoł - wykształcenie

20 lat temu wybrałem prawo trochę z braku pomysłu na to, co robić po maturze. W myśl zasady, że jeśli nie wiesz co chcesz studiować, idź na prawo. To o tyle wdzięczny kierunek, że otwiera wiele drzwi i żadnych nie zamyka. Chciałem równolegle studiować historię, ale nie dałem rady. Zresztą szybko prawo polubiłem - tak Warchoł mówił o wyborze studiów prawniczych w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl.

W Rzeszowie kończył praktyki adwokackie. W 2004 został absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2009 uzyskał tytuł doktora prawa, a za rozprawę doktorską pt. "Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej" otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był stypendystą Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. W ramach unijnego LLP (The Lifelong Learning Programme - program uczenia się przez całe życie przyp. RMF FM) Erasmus Programme - Teaching Staff Mobility wziął udział w dwóch stażach naukowych na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. W 2018 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Katanii i Mediolanie. Marcin Warchoł jest nauczycielem akademickim.

Zna trzy języki obce: angielski, włoski i niemiecki.

Marcin Warchoł - rodzina

Marcin Warchoł jest żonaty. Mediom zdradził, że przyszłą żonę, Joannę, poznał w Rzeszowie i to właśnie w tym mieście para chodziła na pierwsze randki. Warchoł ma trójkę dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym: Kornelię, Ksawerego i Klarę.

Marcin Warchoł - kariera polityczna

Już w 2006 roku Warchoł został asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Trzy lata później został asystentem ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Marcin Warchoł opublikował spot. Występuje w nim Tadeusz Ferenc



W VII kadencji Sejmu był doradcą Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Po zakończonej współpracy z politykami Ruchu Palikota i RPO trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości.

18 listopada 2015 roku premier Beata Szydło na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała Marcina Warchoła na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Marcin Warchoł powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdjęcie z 2015 roku / Ministerstwo Sprawiedliwości /

W październiku 2019 wystartował w wyborach do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawiciel Solidarnej Polski. W okręgu rzeszowskim uzyskał 28 495 głosów. W listopadzie zrezygnował z funkcji wiceministra, by objąć mandat posła. W grudniu został sekretarzem stanu w ministerstwie.

Marcin Warchoł - start w wyborach na prezydenta Rzeszowa

10 lutego 2021 roku Tadeusz Ferenc ze względów zdrowotnych zrezygnował ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. 81-letni Tadeusz Ferenc, który rządził w Rzeszowie od 2002 roku, jako osobę, która mogłaby zostać jego następcą wskazał Marcina Warchoła.

W otoczeniu Ferenca można usłyszeć, że on i Warchoł od dawna współpracowali. Owocem tej kooperacji było przekazanie na jesieni zeszłego roku Ministerstwu Sprawiedliwości działki, na której za kilka lat ma stanąć nowy budynek tamtejszego Sądu Okręgowego. W zamian, gdy budowa się skończy, miasto ma przejąć pałac Lubomirskich, gdzie obecnie mieści się siedziba sądu. Myślę, że współpraca w związku z tym sądem była decydująca, jeśli chodzi o wskazanie Warchoła - powiedział w lutym PAP samorządowiec z Rzeszowa.

23 marca Warchoł zarejestrował swój komitet "Marcin Warchoł, Tadeusz Ferenc dla Rzeszowa" w rzeszowskiej delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej. Wcześniej z rejestracją były problemu ze względu na nazwę. W pierwszej wersji komitet miał się nazywać "Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Warchoła z Poparciem Tadeusza Ferenca." Urzędnicy wyborczy obawiali się, że zgoda na utworzenie takiego komitetu spowoduje, że w przyszłości kandydaci mogą wykorzystywać ten przykład do nieuczciwych praktyk - na przykład szukać osób, które nazywają się tak samo jak ważni politycy, co mogłoby być mylące. Dlatego kandydat złożył nowy wniosek z nieco zmodyfikowaną nazwą.

Kandydat na prezydenta Rzeszowa, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł przed konferencją prasową na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP



Oprócz Tadeusza Ferenca poparcia Marcinowi Warchołowi udzielił Waldemar Kotula z Porozumienia, który w kwietniu zrezygnował ze startu w wyborach. Uznałem, że moje postulaty zrealizuje kandydat, który ma większe szanse na wygranie. A tym kandydatem jest Marcin Warchoł - tłumaczył Kotula. Kandydat może też liczyć na wsparcie Solidarnej Polski.

NIE PRZEGAP: Kandydat Porozumienia wycofał się z wyborów w Rzeszowie. Poparł Warchoła



Marcin Warchoł - program

Jaki jest program Marcina Warchoła w wyborach na prezydenta Rzeszowa? Tego możemy się dowiedzieć z jego strony internetowej. Swoje plany Warchoł podzielił na dziewięć obszarów: komunikacja i transport, kultura, oświata, mieszkania, seniorzy, infrastruktura, sport, zielony Rzeszów, inne.

W zakresie komunikacji i transportu Warchoł proponuje:

Stworzenie systemu jednego biletu

MPK, MKS, PKS i PKP

Modernizacja niektórych linii autobusowych (utworzenie linii głównych i wspomagających)

Budowa nowych zatoczek autobusowych

Darmowe miejsca postojowe dla jednośladów

Organizacja miejsc parkingowych na obrzeżach miasta w systemie Park&Ride

Obietnice w obszarze kultury:

Zamek Lubomirskich dla Rzeszowa

Muzeum Kultury Rzeszowa - najnowocześniejsze muzeum w Polsce

Podjęcie starań o odzyskanie i remont Willi Kotowicza, Pałacu Jędrzejewiczów i dworku na Słocinie

Kina Plenerowe w Rzeszowie

Obietnice w obszarze oświaty:

Budowa nowych żłobków i przedszkoli

Płatne staże dla uczniów i studentów

Współpraca szkół i uczelni polegająca na zachęcaniu uczniów do studiowania i pozostania w Rzeszowie - "Tu studiujesz, tu pracujesz"

Dodatkowe środki dla psychologów, lekarzy i na modernizację infrastruktury

Wsłuchanie się w potrzeby dyrektorów i rad rodziców

Obietnice w obszarze mieszkalnictwa:

Budowa i remont mieszkań socjalnych

Budowa nowych mieszkań dla rodzin w Rzeszowie z wykorzystaniem rządowych programów

Obietnice w obszarze polityki senioralnej:

Windy dla seniorów na budynkach

Stworzenie sieci dziennych domów opieki

Kultura i sport dostosowane pod potrzeby seniorów

Rzeszowskie Centrum Aktywizacji Seniorów

Spółdzielnie socjalne - oferty pracy dla seniorów

Obietnice w zakresie infrastruktury: