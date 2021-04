Radio RMF FM zaprasza do obejrzenia pierwszej debaty pretendentów do fotela prezydenta Rzeszowa. W dyskusji zmierzyli się wszyscy zarejestrowani kandydaci: Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Grzegorz Braun i Konrad Fijołek. W debacie – którą poprowadzili dziennikarze RMF FM Grzegorz Kwolek i Paweł Balinowski – politycy mówili o swoich wizjach Rzeszowa czy znaczeniu wyborów w stolicy Podkarpacia dla ogólnopolskiej polityki, zadawali sobie nawzajem pytania. Zobaczcie!

Oni walczą o fotel prezydenta Rzeszowa

W wyborczym wyścigu w Rzeszowie - którego finał odbędzie się 9 maja - mierzy się czworo kandydatów:

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart,

wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca,

DEBATA: RZESZÓW MA GŁOS. RUNDA PIERWSZA:

Konrad Fijołek: Gdyby rząd zostawił Rzeszów na pastwę losu, już nigdy nie mógłby tu liczyć na poparcie

Jak Konrad Fijołek chce przekonać rząd do uwzględnienia rzeszowskich inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy?

Konrad Fijołek: "Trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że nie wiemy, ile ten rząd jeszcze będzie trwał. Wygląda na to, że ten rząd może upaść w każdej chwili. Zatem nie ma żadnej gwarancji, że to akurat ten rząd będzie decydował o środkach w ramach Krajowego Programu Odbudowy. (...) Jestem głęboko przekonany, że także i ten rząd nie będzie chciał zostawić Rzeszowa na pastwę losu, bowiem już nigdy więcej nie będzie mógł liczyć na poparcie rzeszowian (...)".

Marcin Warchoł: Zostawmy Warszawę z jej problemami w Warszawie

Wygrana Marcina Warchoła oznaczałaby duże wzmocnienie Solidarnej Polski, której członkiem wiceminister był do połowy lutego, ale także popierającego Warchoła Porozumienia. Czy mogłoby to sprawić, że konflikt w Zjednoczonej Prawicy się zaostrzy?

Marcin Warchoł: "Nie ma żadnego powodu, by przenosić problemy polityki warszawskiej do Rzeszowa. (...) Będę rozbudowywał dalej miasto i kontynuował wspaniałą politykę pana prezydenta Tadeusza Ferenca. Zostawmy Warszawę z jej problemami w Warszawie (...)".

Ewa Leniart: Żaden szpital nie powinien zostać odebrany samorządom

W czasie trzeciej fali pandemii koronawirusa w podkarpackich szpitalach często brakowało miejsc. Czy lekarstwem byłoby odbieranie szpitali samorządom?

Ewa Leniart: "Żaden szpital nie powinien zostać odebrany samorządom (...)".

Czy zatem wojewoda podkarpacka jest przeciwko nacjonalizacji szpitali?

Ewa Leniart: "Nacjonalizacja to termin, który jest - delikatnie mówiąc - nie na czasie. Na pewno nie jest właściwym rozwiązaniem dążenie do tego, by wprowadzać rozwiązania sprzeczne z koncepcją, która wiąże się z dobrym funkcjonowaniem naszych samorządów".

Grzegorz Braun: Niechaj na zamek rzeszowski wróci wojsko!

O funkcji prezydenta miasta Grzegorz Braun mówił: "To jest figura polityczna, jak na mój gust: o mocno ograniczonych kompetencjach". Jak w takim razie chce doprowadzić do utworzenia 5. Karpackiej Dywizji Wojska Polskiego z dowództwem w Rzeszowie i wybudowania w mieście bazy wojskowej?

Grzegorz Braun: "Ktoś musi być orędownikiem takich wielkich wizji, takich dużych projektów. Oczywiście to raczej prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej podejmie wiążące decyzje - ale ktoś musi wystąpić z takim projektem. Bezpieczeństwo - i wewnętrzne, i międzynarodowe - wymaga wzmacniania obecności Wojska Polskiego na Podkarpaciu i w Rzeszowie. (...) Niechaj na zamek rzeszowski wróci wojsko!".

Wynik rzeszowskich wyborów będzie miał znaczenie dla układu sił na polskiej scenie politycznej

Zorganizowana przez RMF FM debata była pierwszym starciem pretendentów w rzeszowskich wyborach, których wynik - jak podkreśla Dyrektor Informacji RMF FM Marek Balawajder - będzie miał znaczenie nie tylko dla mieszkańców stolicy Podkarpacia, ale i dla układu sił na polskiej scenie politycznej.

Cytat Mamy świadomość, że wynik wyborów jest ważny przede wszystkim dla mieszkańców Rzeszowa, ale będzie miał też znaczenie ogólnopolskie - dla układu sił w Zjednoczonej Prawicy oraz w opozycji. W maju oczy wszystkich zainteresowanych polityką będą skierowane na Rzeszów. Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM

Dzisiejsza debata była pierwszym starciem pretendentów do fotela prezydenta Rzeszowa, ale - zapewne - nie ostatnim. Przed II turą wyborów, do której najprawdopodobniej dojdzie, RMF FM ponownie zaprosi kandydatów, by jeszcze raz porozmawiali o swojej wizji Rzeszowa.

Ewa Leniart - kandydatka na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF24 Marcin Warchoł - kandydat na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF24 Grzegorz Braun - kandydat na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF FM Konrad Fijołek - kandydat na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF FM