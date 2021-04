Konrad Fijołek jest jednym z czterech kandydatów, którzy powalczą o fotel prezydenta Rzeszowa w wyborach wyznaczonych na 9 maja. Oprócz niego startują: Ewa Leniart, Marin Warchoł i Grzegorz Braun.

Materiały wyborcze kandydata na prezydenta Rzeszowa, wiceprzewodniczącego tutejszej Rady Miasta Konrada Fijołka / Darek Delmanowicz / PAP

W przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa będzie rywalizować czworo kandydatów. Mieszkańcy stolicy Podkarpacia pójdą do urn 9 maja.

Na liście wyborczej znajdą się cztery nazwiska:

wojewoda podkarpacki Ewa Leniart , popierana m.in. przez Prawo i Sprawiedliwość oraz rzeszowski region NSZZ "Solidarność";

Konrad Fijołek, były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa. Popierają go m.in. PO, Lewica, PSL i Ruch Polska 2050. Był związany z SLD;

Konrad Fijołek - kim jest

Konrad Fijołek ma 45 lat, urodził się w Rzeszowie. "W Rzeszowie się wychował, tu uczęszczał do podstawówki i liceum, tu także odebrał wyższe wykształcenie i założył swoją rodzinę" - czytamy na jego profilu na Facebooku.

Jak sam podkreśla, jest jedynym rzeszowianinem spośród czterech kandydatów, zna miasto jak własną kieszeń a zarazem jego największe bolączki.

Konrad Fijołek chce stworzyć tzw. przestrzenną konstytucję miasta. "Najważniejszym problemem jest konieczność uporządkowania pewnego chaosu przestrzennego, który po epoce dynamicznego rozwoju Rzeszowa nam się tutaj wkradł" - wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Markiem Wiosło.

Fijołek chce też podnieść jakość życia w mieście m.in. poprzez rozwój kultury, edukacji czy zieleni. Jego hasłem wyborczym jest "Rzeszów jest najważniejszy".

