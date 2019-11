Raport z dróg: Korki i utrudnienia. Bezpieczny Powrót z RMF FM

Jesteśmy z Wami w trasie. Razem z naszymi reporterami patrolujemy drogi w całej Polsce. Specjalny raport z dróg tylko w RMF FM i na RMF24.pl. Ruszamy z akcją Bezpieczny Powrót. Czekamy na sygnały od Was! Numer naszej Gorącej Linii to 600 700 800. Do Waszej dyspozycji również adres fakty@rmf.fm. Od godziny 14.30 co pół godziny na antenie RMF FM specjalne wydania serwisów drogowych.

Raport z dróg: Korki, utrudnienia, remonty /Jakub Rutka / RMF FM

REKLAMA