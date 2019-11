Cztery osoby zostały ranne w czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem w Cotoniu na drodze krajowej nr 5 w woj. kujawsko-pomorskim. Policjanci wprowadzili objazdy. Trasa między Żninem i Gnieznem może być zablokowana do godz. 10.00.

Kujawsko-pomorskie: 4 osoby ranne po czołowym zderzeniu na DK5 w Cotoniu. Zdjęcie ilustracyjne / Bartek Paulus / RMF FM

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną ósmą. Kierowca fiata bravo nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania trzech samochodów, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z busem marki Mercedes.



Cztery ranne osoby z obu pojazdów trafiły do szpitala.



Policja wprowadziła objazdy.



Jesteśmy z Wami w trasie. Razem z naszymi reporterami patrolujemy drogi w całej Polsce. Specjalny raport z dróg tylko w RMF FM i na RMF24.pl.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.