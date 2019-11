Na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy podczas prac budowlanych znaleziono niewybuch – poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej. Wstrzymano ruch aut osobowych i ciężarowych wjeżdżających do Polski. W drodze jest oddział saperski.

Wstrzymano odprawę aut wjeżdżających do Polski na przejściu w Kuźnicy. Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM /

Rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz podkreśliła, że niewybuch wykopano podczas prac budowlanych w niedzielę. Jest to najprawdopodobniej granat.



Dodała, że do czasu przybycia oddziału saperskiego wstrzymano ruch aut wjeżdżających do Polski. Wyjazd odbywa się bez problemu.



Przejście graniczne w Kuźnicy jest przebudowywane. Koszt inwestycji wynosi blisko 18,5 mln zł.



Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.