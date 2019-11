Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego, oraz podkarpackiego. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 75 km/h.

Ostrzeżenie IMGW: Będzie mocno wiało na południu Polski / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.



Jaka pogoda 3 i 4 listopada?

Nad Polskę napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Opady deszczu w pasie od Niziny Szczecińskiej po Suwalszczyznę, ale również miejscami na zachodzie, Dolnym Śląsku i w Karpatach.



Temperatura maksymalna 9 st.C, 10 st.C na północnym wschodzie do 16 st.C, 17 st.C na południowym zachodzie. W Tatrach wieje halny.



W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st.C na Podhalu 8 st.C na północnym zachodzie do 12 st.C, 13 st.C na południowym wschodzie.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu okresami dość silny, z kierunków południowych, na północnym zachodzie skręcający na wschodni. Na południowym wschodzie porywy wiatru do 60 km/h, na Pogórzu Sudeckim do 65 km/h, na Podkarpaciu i Podhalu do 75 km/h, wysoko w Tatrach i Sudetach do 100 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. Opady deszczu, we wschodniej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym. W tej części kraju prognozowana suma opadów lokalnie do 10 mm, w Karpatach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10 st.C, 11 st.C na północnym zachodzie do 16 st.C, 17 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni, miejscami na południu zachodni.