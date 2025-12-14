Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, kiedy dojdzie do jego wizyty w Polsce. Przyjazd Zełenskiego jest planowany na piątek 19 grudnia.

Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę 19 grudnia (Zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Wodzyński/TETIANA DZHAFAROVA/AFP / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma złożyć wizytę w Polsce 19 grudnia.

Ukraiński przywódca wskazał, że utrzymanie relacji z Polską jest dla jego państwa bardzo ważne.

Zełenski i Nawrocki mają rozmawiać m.in. o współpracy wojskowej, bezpieczeństwie czy kwestiach historycznych związanych z ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej.

Wołodymyr Zełenski przekazał informację o planowanej 19 grudnia wizycie w rozmowie z dziennikarzami, której treść przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - oznajmił przywódca.

Rzecznik Karola Nawrockiego poinformował, że ustalane są szczegóły planowanej wizyty.

Kto do kogo i o czym?

Temat ewentualnego spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego był w ostatnim czasie szeroko dyskutowany.

W debacie dało się zauważyć rozbieżności dot. tego, gdzie konkretnie - w Ukrainie czy w Polsce, takie spotkanie powinno się odbyć (żaden z przywódców nie był jeszcze u drugiego z oficjalną wizytą).

W poniedziałek prezydent Zełenski poinformował, że zaprosił Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie, a sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz potwierdził później, że data spotkania jest w trakcie ustalania.

Pracujemy nad tym, żeby spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim odbyło się jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w Warszawie - mówił z kolei w piątek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.

Liderzy mają rozmawiać m.in. o :