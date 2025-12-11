Nie trafiła do mnie oficjalna informacja o planowanym przekazaniu Ukrainie samolotów MiG-29 - stwierdził prezydent Karol Nawrocki. W środę przekazanie tych maszyn zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent stwierdził dziś, że jest spokojny, iż sprawa się wyjaśni.

Prezydent Karol Nawrocki / GINTS IVUSKANS/AFP/East News / East News

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie otrzymał oficjalnej informacji o planowanym przekazaniu Ukrainie samolotów MiG-29.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w środę, że Polska planuje przekazać Ukrainie pozostałe MiG-29.

Prezydent Nawrocki zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona i podkreślił dobrą współpracę z premierem i ministrem obrony.

Przekazanie pozostałych MiG-29 oznacza całkowite wycofanie tego typu samolotów z Sił Powietrznych RP.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w środę, że Polska będzie dążyć do przekazania Ukrainie pozostałych samolotów MiG-29. Kończą się im resursy i nie będą już uczestniczyć w działaniach operacyjnych - wskazał. W zamian Polska chce skorzystać z ukraińskich zdolności dronowych i antydronowych.

W środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent nie jest na bieżąco informowany w sprawie planowanego przekazania Ukrainie polskich samolotów MiG-29. Kosiniak-Kamysz pytany o to w środę stwierdził, że sprawa ta była poruszana na posiedzeniach rządowego komitetu bezpieczeństwa.

"Przy całej sympatii do pana premiera Kosiniaka-Kamysza..."

W czwartek prezydent Nawrocki był pytany o tę sprawę podczas konferencji prasowej w Rydze.

Muszę przyznać, przy całej sympatii do pana premiera Kosiniaka-Kamysza, i podkreślając, że nasza współpraca wygląda dobrze w wielu zakresach, uspokajając też opinię publiczną, że jesteśmy z panem premierem, z ministrem obrony narodowej w wielu sprawach w kontakcie i dochodzimy do porozumienia w wielu zakresach polskiego bezpieczeństwa. Ale tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie - powiedział prezydent.



Nawrocki podkreślił, że nie otrzymał informacji na ten temat, co - jak zaznaczył - jeszcze w czwartek potwierdził w BBN.

"Jestem spokojny"

Jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia, ale tutaj moi współpracownicy mieli rację: nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu MiG-ów Ukrainie - podkreślił Nawrocki.



Przekazanie pozostałych MiGów-29 Ukrainie (Polska przekazała już połowę floty tych samolotów - 14 maszyn - w 2023 roku) będzie równoznaczne z wycofaniem tego typu sprzętu z Sił Powietrznych, a zarazem wycofanie ostatnich poradzieckich samolotów bojowych z Polski.

W przyszłym roku mają zacząć się dostawy do Polski nowych myśliwców F-35 z USA. Maszyny tego typu nie trafią jednak do Malborka - specjalistyczna infrastruktura potrzebna do ich obsługi powstaje bowiem w zachodniopomorskim Świdwinie oraz w łódzkim Łasku. Łącznie zamówione są 32 F-35.