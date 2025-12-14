Tegoroczna akcja "Jadą Święta RMF FM" zakończyła się. Trwała od 7 grudnia, a jej pierwszym przystankiem była Bielsko-Biała. Zabawa zakończyła się w niedzielę, 14 grudnia, na placu Szczepańskim w Krakowie. Wszystkim, którzy brali udział w naszej zabawie serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok.

Akcja "Jadą Święta RMF FM" zakończyła się w Krakowie / Jacek Skóra / RMF FM

Akcja Jadą Święta RMF FM!

Pierwszym przystankiem na trasie akcji "Jadą Święta RMF FM!" w niedzielę, 7 grudnia, była Bielsko-Biała. Tam na mieszkańców czekały nie tylko choinki, ale także upominki za wykonanie prostych zadań. Kolejnym miastem, które odwiedziliśmy, był Zator w Małopolsce, gdzie mobilny dom świętego Mikołaja przyciągnął tłumy chętnych do wspólnej zabawy i zdobycia prezentów. Na miejscu nie zabrakło konkursów oraz okazji do rozmów z reporterami.

Trzecim przystankiem na trasie tegorocznej akcji był Piotrków Trybunalski. Tam - na Starym Rynku - mieszkańcy mogli nie tylko odebrać pachnące choinki i prezenty, ale również uczestniczyć w świątecznych zabawach i konkursach. Mobilne studio oraz dom świętego Mikołaja przez kilka godzin wprowadzały wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój.

Macarena na Placu Wolności we Włocławku

Następnie ekipa RMF FM udała się do Włocławka. We wtorek, 9 grudnia, na Placu Wolności rozdano choinki i prezenty. Uczestnicy akcji zaskakiwali pomysłowością - śpiewali autorskie, świąteczne piosenki, wykonywali zadania sportowe, a nawet tańczyli Macarenę. Wszędzie tam, gdzie pojawiał się świąteczny konwój, nie brakowało radości, uśmiechu i wspólnego świętowania.

Po wizycie w województwie kujawsko-pomorskim udaliśmy się do Trójmiasta. 10 grudnia odwiedziliśmy Gdynię, gdzie mobilny dom świętego Mikołaja pojawił się na Skwerze Kościuszki. Od godziny 16:00 mieszkańcy Trójmiasta i okolic mogli odebrać setki choinek, wziąć udział w konkursach i zdobyć atrakcyjne nagrody. Dostaliśmy bojowe zadanie od szefowej, żeby wyskoczyć na Waszą akcję. Jesteśmy najmłodsi, więc ruszyliśmy i wystąpiliśmy - mówiła pracowniczka jednej z trójmiejskich firm.

Spotkaliśmy tam turystów z Lublina, którzy w aucie postanowili przewieść choinkę. Przeczytajcie całą relację z wydarzenia!

Po Trójmieście ekipa RMF FM zawitała do stolicy. Przemierzaliśmy warszawskie ulice rozdając pierniki i płyty wspólnie z popularną wokalistką KAYAH. Po Warszawie przyszedł czas na Kielce. Tam na placu Artystów w Kielcach w mobilnym domu świętego Mikołaja przygotowaliśmy liczne atrakcje, w tym zabawy z radiowym mikrofonem, rozdawanie choinek i prezentów oraz specjalne wyzwania dla uczestników. Jednym z nich był konkurs na najdłuższe wypowiedzenie lub wyśpiewanie słowa "Święta". Rekord? 15 sekund!

Ostatni dzień tygodnia - piątek, 12 grudnia - przywitaliśmy punktualnie o godz. 16 na Placu Niepodległości w Przemyślu. Na miejscu nie zabrakło wyjątkowych świątecznych atrakcji. Mieszkańcy mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach, a także podziwiać imponującą piramidę prezentów świątecznych od RMF FM!

Na uczestników naszej zabawy czekały dziesiątki pachnących choinek, które wprowadzały w bożonarodzeniowy nastrój. By wejść w posiadanie jednego z najpopularniejszych symboli świąt trzeba było się jednak wykazać. Czasami wystarczy piosenka, czasami wierszyk, ale może się przydać także trochę umiejętności fizycznych. A może znajdzie się ktoś, kto zechce nam zaimponować wyjątkowym świątecznym strojem? - relacjonował reporter RMF Paweł Konieczny.

Ostatni przystanek akcji RMF FM

W przededniu zakończenia tegorocznej akcji RMF FM odwiedziła ośrodek narciarski Jaworzyna Krynicka w Krynicy. W samo południe, 13 grudnia, uczestnicy naszej akcji mogli sprawdzić, w jakich warunkach w tym gorącym okresie roku pracuje Mikołaj. Dotarł tam bowiem mobilny dom świętego. Był też elfy, które starannie pakowały wyjątkowe prezenty dla naszych słuchaczy.

Ostatnim przystankiem wydarzenia "Jadą Święta RMF FM!" był Kraków, gdzie na placu Szczepańskim Mikołaj rozdał dziesiątki choinek i prezentów. Jak relacjonował nasz reporter Paweł Konieczny, był sprzęt elektroniczny, słodycze, ciepłe skarpetki i pachnące lasem choinki.

Po godz. 19 w radosnej, świątecznej, atmosferze Mikołaj wsiadł do swojego żółto-niebieskiego mobilnego domu i wyruszył w kolejną trasę, by spotkać się z nami ponownie, już za rok.

Dziękujemy, że byliście z nami. Widzimy się już za rok!

Akcja "Jadą Święta RMF" to nie tylko choinki i prezenty, ale przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, która udzielała się wszystkim uczestnikom. Mobilny dom świętego Mikołaja, świąteczne dekoracje, muzyka i konkursy sprawiły, że nawet w najbardziej pochmurny dzień można było poczuć radość i ciepło zbliżających się świąt.

Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z ekipą RMF FM ten czas i widzimy się już za rok. Wesołych Świąt!