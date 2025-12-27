W ponad 2600 budynkach mieszkalnych, 187 żłobkach i 138 szkołach w Kijowie nie ma ogrzewania po rosyjskim ataku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę - napisał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. Temperatura w stolicy Ukrainy obecnie wynosi ok. 0 st. Celsjusza. W części miasta są też problemy z wodą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła ok. 500 dronów i 40 rakiet. W niedzielę prąd przywrócono w ok. 750 tys. gospodarstw domowych w Kijowie.

Kijów po ataku Rosji, 27 grudnia 2025 / Służba ratownicza Ukrainy/Wołodymyr Zełenski, X / Materiały prasowe

AKTUALIZACJA [28 GRUDNIA]

Ok. 750 tys. gospodarstw domowych w Kijowie odzyskało prąd, którego dostawy zostały przerwane po zmasowanym, sobotnim ataku Rosji na stolicę Ukrainy - poinformowała w niedzielę największa ukraińska prywatna firma energetyczna DTEK. "Prawy brzeg miasta powrócił już do harmonogramów wyłączeń, na lewym brzegu (rzeki Dniepr - przyp. red.) nadal obowiązują awaryjne wyłączenia energii elektrycznej" - podano.

Ministerstwo energetyki Ukrainy poinformowało, że po kolejnych atakach wojsk rosyjskich znów ucierpiały obiekty infrastruktury energetycznej w kilku regionach.

Część Kijowa bez ogrzewania i wody

W nocy z piątku na sobotę doszło do kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Kijów został zaatakowany m.in. pociskami balistycznymi i dronami. Rannych jest co najmniej 46 osób. Dwie osoby nie żyją - informuje minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

W całym obwodzie kijowskim, który otacza stolicę, ale jej nie obejmuje, prądu nie ma 320 000 gospodarstw domowych. W samym Kijowie bez ogrzewania jest 2600 bloków i domów, 187 żłobków i 138 szkół.

Sytuacja w mieście jest dramatyczna. Są też problemy z wodą, o czym napisał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Ciśnienie wody po lewobrzeżnej stronie stolicy jest niskie z powodu uszkodzenia systemu zasilania. Energetycy i pracownicy zakładów użyteczności publicznej nadal pracują nad przywróceniem dostaw prądu. Atak trwa. Wciąż napływają doniesienia o zniszczeniach" - poinformował.

Wojska rosyjskie uderzyły w stolicę Ukrainy 40 rakietami, w tym hipersonicznymi Kindżałami. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 503 cele.