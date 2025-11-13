Polska ma inną specyfikę niż inne państwa, u nas nie brakuje chętnych do wojska - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Powszechne i dobrowolne szkolenia wojskowe to obecnie lepsze rozwiązanie niż powszechny pobór do wojska - podkreślił wicepremier.

Polska nie zamierza na razie przywracać powszechnego poboru do wojska / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że powszechne i dobrowolne szkolenia wojskowe to obecnie lepsze rozwiązanie niż powszechny pobór do wojska.

Polska ma inną specyfikę niż inne kraje - nie brakuje u nas chętnych do służby wojskowej, aktualnie liczba żołnierzy wynosi około 215 tysięcy, co plasuje polską armię na trzecim miejscu w NATO, za USA i Turcją.

Powszechny pobór do wojska został zawieszony, ale może zostać odwieszony, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wicepremier i szef MON w czwartek wziął udział w XII Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez samorząd województwa dolnośląskiego. W trakcie spotkania na wrocławskim lotnisku odpowiadał na pytania dotyczące ewentualnego wprowadzenia powszechnego poboru do wojska. Jak przypomniał, został on zawieszony, kiedy nikt nie przypuszczał, że tak blisko Polski i tak szybko będzie toczyć się wojna.

Kosiniak-Kamysz: U nas nie brakuje chętnych do wojska

On jest w stanie być odwieszony, jeśli taka potrzeba by zaszła. Myśmy dali inną odpowiedź - powszechne i dobrowolne szkolenia wojskowe - mówił Kosiniak-Kamysz.

Polska ma inną specyfikę niż inne państwa, u nas nie brakuje chętnych do wojska. Dzisiaj mamy ok. 215 tys. żołnierzy, co stanowi o trzeciej armii w NATO zaraz po USA i Turcji. Wyprzedzamy Francję i Wielką Brytanię - dodał. Zaznaczył jednak, że są to kraje, które mają większe zdolności wojskowe, bo posiadają broń atomową czy lotniskowce.

Kosiniak-Kamysz odniósł się też do sytuacji w krajach bałtyckich i skandynawskich, które zdecydowały się na pobór powszechny w różnych formach, ale - jak zaznaczył wicepremier - to dlatego, że mają inaczej skonstruowany system obrony państwa. De facto wojsko zawodowe w Finlandii to jest margines całej działalności obrony. Tam jest milion osób w rezerwie. My przyjęliśmy formułę armii opartej przede wszystkim na armii zawodowej. Podobnie jak te największe państwa natowskie - wyjaśnił.

Wicepremier przekonywał również, że Polacy są zainteresowani szkoleniami obronnymi. Ostatnie kilka dni najlepiej to pokazują, gdy uruchomiliśmy aplikację "W gotowości". Zachęcam wszystkich państwa do zarejestrowania się na m-Obywatelu. (...) Tam w osiem sekund można się zgłosić na kurs obronny, który nie kończy się przysięgą wojskową - zachęcał Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: To jest odpowiedź

Podkreślił, że Polska powinna być tak silna, aby nigdy nie opłacało się jej atakować, a ta siła spoczywa w armii, sojuszach i społeczeństwie. Ten ostatni element będzie możliwy do wzmocnienia właśnie przez cykl szkoleń - od podstawowych przez kurs przetrwania, ratowania życia i dotyczący zachowania w internecie, czyli umiejętności radzenia sobie z dezinformacją i wojną hybrydową.

Szef MON zapowiedział również, że przy uczelniach cywilnych będą powstawać szkoły podchorążych, co będzie nawiązaniem do tradycji II Rzeczypospolitej, a każdy student, który chciałby być również żołnierzem, otrzyma 1000 zł miesięcznie. To jest odpowiedź na tę dyskusję o powszechnym poborze do wojska. Nam dzisiaj nie brakuje chętnych do wojska - podkreślił.

Dodał, że celem zmian w Polsce jest takie zorganizowanie służby rezerwy, aby była ona bardziej atrakcyjna i połączona z życiem zawodowym.

Dolnośląski Kongres Samorządowy to inicjatywa władz województwa dolnośląskiego. Jego celem jest wspólna dyskusja samorządowców na temat najważniejszych tematów związanych z regionem. Podczas tegorocznej edycji omawiane są kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo militarne, energetyczne i społeczne, np. budowanie obrony cywilnej.

Spotkanie odbywa się po raz dwunasty. Zostało zorganizowane na terenie PLL Wrocław, który z uwagi na prowadzoną przebudowę pasów startowych jest zamknięty do 4 grudnia.