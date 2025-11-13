Wieczorne spotkanie kryzysowe i porozumienie po tygodniach sporów. Niemiecka koalicja rządowa CDU/CSU i SPD uzgodniła nowy model służby wojskowej - podała agencja dpa. Projekt zakłada obowiązkowe badania lekarskie dla wszystkich młodych mężczyzn, a w razie niedoboru ochotników - pobór w drodze losowania.

Bundeswehra zmaga się z brakami kadrowymi / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niemiecka koalicja rządowa CDU/CSU i SPD osiągnęła porozumienie w sprawie nowego modelu służby wojskowej po kilku tygodniach sporów.

Każdy obywatel Niemiec, który ukończył 18 lat, otrzyma ankietę dotyczącą motywacji i predyspozycji do służby wojskowej; dla mężczyzn wypełnienie ankiety będzie obowiązkowe.

W przypadku niewystarczającej liczby ochotników do Bundeswehry, parlament będzie mógł zdecydować o poborze w drodze losowania - nie przewidziano jednak automatycznego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Zawarcie porozumienia poprzedziło spotkanie kryzysowe w środę wieczorem - poinformował portal dziennika "Die Welt". Uczestniczyli w nim: minister obrony Boris Pistorius (SPD), przewodniczący frakcji CDU/CSU i SPD, Jens Spahn i Matthias Miersch, oraz eksperci ds. obrony z obu ugrupowań.

Co przewiduje projekt?

Nowy projekt przewiduje powszechne badania lekarskie dla wszystkich mężczyzn w wieku 18 lat i starszych. Według mediów był to główny postulat Pistoriusa.

Każdy obywatel i obywatelka Niemiec w wieku 18 lat otrzyma ankietę dotyczącą motywacji i predyspozycji do służby. Dla mężczyzn wypełnienie ankiety będzie obowiązkowe. Dodatkowo wszyscy mężczyźni urodzeni po 1 stycznia 2008 roku będą poddawani badaniu.

Jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca w stosunku do potrzeb Bundeswehry, parlament będzie mógł zdecydować o wprowadzeniu tzw. służby wojskowej w razie potrzeby. Pobór odbywałby się wówczas w drodze losowania. Jak podkreślono, nie będzie jednak automatycznego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej - kwestia ta była jednym z punktów sporu w koalicji.

Zmiana w wynagrodzeniach żołnierzy

Projekt zakłada również zmianę w wynagrodzeniach żołnierzy. Ochotnicy mają otrzymywać około 2600 euro brutto miesięcznie. Po co najmniej roku służby przysługiwać im będzie także dodatek na prawo jazdy samochodem osobowym i ciężarowym.

Koalicja rządowa planuje ponadto zmianę statusu żołnierzy. Po 12 miesiącach służby wojskowej - a nie, jak wcześniej zakładano, od razu po jej rozpoczęciu - ochotnicy uzyskają status żołnierzy kontraktowych.

Inne kraje europejskie, zwłaszcza te na północy, pokazują, że zasada dobrowolności w połączeniu z atrakcyjnością działa, i oczekuję, że u nas będzie dokładnie tak samo - powiedział w czwartek w Bundestagu Pistorius.

Pistorius chce, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 roku.

Braki kadrowe w Bundeswehrze

W październiku chadecy (CDU/CSU) wstrzymali dalsze prace nad ustawą o nowej służbie wojskowej. Według doniesień medialnych wcześniejsze porozumienie, przewidujące pobór w drodze losowania w razie braku ochotników, nie zyskało poparcia frakcji SPD.

Bundeswehra zmaga się obecnie z poważnymi brakami kadrowymi. Rząd planuje zwiększyć liczebność sił zbrojnych o około 80 tys., do 260 tys. żołnierzy, by sprostać wymogom NATO i wzmocnić zdolności obronne kraju. Docelowo potrzebnych będzie też około 200 tys. rezerwistów.

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 roku. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zapisano utworzenie "nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej, opartego początkowo na zasadzie dobrowolności".