Dwóch mieszkańców powiatu słupskiego zostało zatrzymanych po tym, jak podczas zakupu samochodu w Bytowie (Pomorskie) zapłacili sprzedającemu - obywatelowi Kolumbii - imitacją polskich banknotów. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty oszustwa, za które grozi im nawet 8 lat więzienia.

/ Policja /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do nietypowej sytuacji doszło w Bytowie (Pomorskie), gdzie obywatel Kolumbii wystawił na sprzedaż swoje stare bmw.

Na jego ogłoszenie odpowiedziało dwóch młodych mężczyzn z powiatu słupskiego. Po krótkich negocjacjach zdecydowali się na zakup auta za około 5 tysięcy złotych. Sprzedający i kupujący spisali umowę, a Kolumbijczyk otrzymał gotówkę.



Fałszywe banknoty z napisem "souvenir"

Dopiero podczas próby wpłaty pieniędzy na konto, sprzedający zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Otrzymane banknoty okazały się imitacjami polskich stuzłotówek, przeznaczonymi wyłącznie do nauki lub zabawy.

Miały one napis „souvenir” oraz informację, że nie są środkiem płatniczym. Tego typu imitacje pieniędzy wykorzystywane są wyłącznie do nauki lub zabawy - mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji.



Po zgłoszeniu sprawy przez pokrzywdzonego, policjanci z Bytowa rozpoczęli śledztwo. Kryminalni szybko zlokalizowali sprzedane bmw na terenie powiatu słupskiego i zatrzymali dwóch podejrzanych. Okazało się, że są to mieszkańcy tego powiatu - dwaj mężczyźni w wieku 23 i 25 lat.



Obaj usłyszeli już zarzuty oszustwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.