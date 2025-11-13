Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, przeszła na emeryturę mundurową. Pierwsza dama, po 18 latach pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, będzie mogła liczyć na tzw. trzynastkę oraz czternastkę. Jak wypada jej sytuacja na tle przeciętnych emerytów?

Marta Nawrocka przeszła na emeryturę mundurową w wieku 39 lat po 18 latach pracy w KAS.

Jej świadczenie wynosi ok. 3460 zł netto.

Przysługują jej też dodatkowe świadczenia: trzynasta i czternasta emerytura (łącznie ponad 2800 zł rocznie).

Jak informuje "Super Express", Marta Nawrocka jeszcze w sierpniu zdecydowała się zakończyć karierę zawodową w Krajowej Administracji Skarbowej po 18 latach służby. Dzięki przepisom dotyczącym emerytur mundurowych pierwsza dama mogła przejść na emeryturę już w wieku 39 lat. To rozwiązanie dostępne jest dla osób, które przepracowały określony czas w służbach mundurowych, w tym w KAS.

Wysokość świadczenia, trzynastka i czternastka

Według szacunków emerytura Marty Nawrockiej wynosi około 3460 zł netto miesięcznie, co stanowi 47,8 proc. jej ostatniej pensji. To kwota wyraźnie wyższa od minimalnej emerytury w Polsce, która wynosi 1709,81 zł netto miesięcznie. Dodatkowo emerytura mundurowa jest regularnie waloryzowana i zwolniona z wielu obciążeń podatkowych.

Emeryci mundurowi, w tym Marta Nawrocka, mogą liczyć na dodatkowe świadczenia. W 2026 roku tzw. trzynasta emerytura wyniesie 1962 zł brutto, a czternasta - 862 zł brutto (po uwzględnieniu progu dochodowego). Łącznie daje to ponad 2800 zł dodatkowych środków w ciągu roku.

Emerytura pierwszej damy a przeciętni emeryci

Przypadek Marty Nawrockiej pokazuje, jak korzystne są przepisy emerytalne dla służb mundurowych. Przechodząc na emeryturę w młodym wieku, zapewniła sobie dożywotnie świadczenie na poziomie minimalnej krajowej pensji, a także coroczne dodatki. Dla porównania, większość emerytów ZUS musi pracować co najmniej 20-25 lat i osiągnąć znacznie wyższy wiek, by otrzymać podobne kwoty.