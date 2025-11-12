Co najmniej sześć osób zostało stratowanych na śmierć, a 22 zostały ranne w wyniku wybuchu paniki na stadionie w stolicy Ghany, Akrze. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło podczas prowadzonego przez armię zaciągu do wojska, w którym wzięło udział tysiące młodych ludzi.

  • Co najmniej sześć osób zostało stratowanych na śmierć na stadionie w Akrze, stolicy Ghany, w wyniku wybuchu paniki w tłumie chcących wstąpić w szeregi armii.
  • Wysokie bezrobocie wśród młodych Ghańczyków sprawia, że wydarzenia rekrutacyjne przyciągają tysiące chętnych, co często prowadzi do chaosu.
  • Rekrutacja została wstrzymana, a władze zapowiedziały śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn tragedii.
Do tragedii doszło w środę rano, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rekrutacji. Z oświadczenia sił zbrojnych Ghany wynika, że przyczyną zdarzenia był "niespodziewany napływ kandydatów, którzy przełamali zabezpieczenia i wtargnęli na teren stadionu".

W wyniku wybuchu paniki co najmniej sześć osób zostało stratowanych na śmierć, a 22 zostały ranne; pięć z nich jest w stanie krytycznym.

BBC podkreśliło, że wysoka frekwencja podczas rekrutacji nie jest zaskoczeniem, bowiem stopa bezrobocia wśród młodzieży w Ghanie wynosi około 32 proc.

Wydarzenia tego typu regularnie przyciągają tłumy i często kończą się chaosem. Tym razem organizatorzy wydłużyli termin składania wniosków o tydzień, by umożliwić udział większej liczbie kandydatów.

Dramatyczne sceny w szpitalu

Po tragedii rodziny poszkodowanych tłumnie zgromadziły się przed oddziałem ratunkowym szpitala wojskowego w Akrze, oczekując na informacje o bliskich.

Agencja AFP relacjonowała, że doszło tam do dramatycznych scen - wielu krewnych płakało, a służby porządkowe miały trudności z opanowaniem tłumu.

Poszkodowanych w lecznicy odwiedził prezydent Ghany John Mahama. Służby zapowiedziały wszczęcie śledztwa w sprawie wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Dodatkowy pobór

Latem 2025 r. siły zbrojne Ghany zapowiedziały, że przeprowadzą dodatkowy pobór ochotniczy 12 tys. żołnierzy w ciągu najbliższych trzech lat, a także rozbudują o 10 tys. osób tzw. program gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych.