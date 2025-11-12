BBC podkreśliło, że wysoka frekwencja podczas rekrutacji nie jest zaskoczeniem, bowiem stopa bezrobocia wśród młodzieży w Ghanie wynosi około 32 proc.

Wydarzenia tego typu regularnie przyciągają tłumy i często kończą się chaosem. Tym razem organizatorzy wydłużyli termin składania wniosków o tydzień, by umożliwić udział większej liczbie kandydatów.

Dramatyczne sceny w szpitalu

Po tragedii rodziny poszkodowanych tłumnie zgromadziły się przed oddziałem ratunkowym szpitala wojskowego w Akrze, oczekując na informacje o bliskich.

Agencja AFP relacjonowała, że doszło tam do dramatycznych scen - wielu krewnych płakało, a służby porządkowe miały trudności z opanowaniem tłumu.

Poszkodowanych w lecznicy odwiedził prezydent Ghany John Mahama. Służby zapowiedziały wszczęcie śledztwa w sprawie wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Dodatkowy pobór

Latem 2025 r. siły zbrojne Ghany zapowiedziały, że przeprowadzą dodatkowy pobór ochotniczy 12 tys. żołnierzy w ciągu najbliższych trzech lat, a także rozbudują o 10 tys. osób tzw. program gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych.