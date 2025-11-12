Co najmniej sześć osób zostało stratowanych na śmierć, a 22 zostały ranne w wyniku wybuchu paniki na stadionie w stolicy Ghany, Akrze. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło podczas prowadzonego przez armię zaciągu do wojska, w którym wzięło udział tysiące młodych ludzi.
- Co najmniej sześć osób zostało stratowanych na śmierć na stadionie w Akrze, stolicy Ghany, w wyniku wybuchu paniki w tłumie chcących wstąpić w szeregi armii.
- Wysokie bezrobocie wśród młodych Ghańczyków sprawia, że wydarzenia rekrutacyjne przyciągają tysiące chętnych, co często prowadzi do chaosu.
- Rekrutacja została wstrzymana, a władze zapowiedziały śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn tragedii.
- Więcej najważniejszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do tragedii doszło w środę rano, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rekrutacji. Z oświadczenia sił zbrojnych Ghany wynika, że przyczyną zdarzenia był "niespodziewany napływ kandydatów, którzy przełamali zabezpieczenia i wtargnęli na teren stadionu".
W wyniku wybuchu paniki co najmniej sześć osób zostało stratowanych na śmierć, a 22 zostały ranne; pięć z nich jest w stanie krytycznym.