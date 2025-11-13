Sezon na kradzieże nie mija - ostrzega rodaków polski konsul generalny we Włoszech Bartosz Skwarczyński. Jak podkreśla, polscy turyści i pielgrzymi w Rzymie masowo padają ofiarą kradzieży.

Fontanna di Trevi w Rzymie / Shutterstock

W środę padł rekord, jeśli chodzi o liczbę tymczasowych dokumentów wydanych jednego dnia okradzionym polskim turystom - było aż 18 takich dowodów.

Podczas minionego tzw. długiego weekendu, gdy do Rzymu przyjechało wielu polskich turystów, służby konsularne otrzymały ponad 20 zgłoszeń telefonicznych od osób, które straciły dokumenty i pieniądze. Wśród okradzionych była pięcioosobowa rodzina.

Prosimy o nadzwyczajną ostrożność i czujność w środkach komunikacji, w rejonie zabytków, wszędzie tam, gdzie gromadzą się tłumy. Pilnujcie swoich portfeli - taki apel wystosował Skwarczyński do turystów.

W rozmowie z PAP podkreślił, że "największym wrogiem jest pewność siebie, trzeba bardzo uważać".

Jak zauważył polski konsul, minął sezon letni, ale nie sezon turystyczny i pielgrzymkowy w Rzymie, także w związku z Rokiem Świętym. Nie minął również sezon na kradzieże - ostrzegł.