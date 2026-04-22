Dla osób pokrzywdzonych w sprawie Zondacrypto powstanie specjalna strona internetowa z instrukcją składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - zapowiedziała Prokuratura Regionalna w Katowicach, do której każdego dnia spływają setki nowych zawiadomień.

Reklama Zondacrypto na Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Pokrzywdzeni powinni zgłaszać się do policji lub prokuratury, przygotowując zrzuty ekranu z konta Zondacrypto, historię transakcji oraz korespondencję mailową z giełdą.

Prokuratura Regionalna w Katowicach 17 kwietnia wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale jak zaznaczają śledczy, zmienia się to z każdym kolejnym dniem.

Zarówno liczba pokrzywdzonych, jak i kwota szkody systematycznie rosną. Te dane przez cały czas do nas spływają. W skali dnia są to setki zawiadomień. Spływają one bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach lub są tutaj składane, ale są także zawiadomienia, które zostały złożone w innych jednostkach prokuratury i policji i są do nas przesyłane - powiedział prok. Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Na razie nie podano dokładnej daty uruchomienia strony internetowej z instrukcją dla pokrzywdzonych. Jej adres zostanie umieszczony na stronie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w zakładce "Aktualności".

Zondacrypto. Instrukcja dla pokrzywdzonych

Pokrzywdzeni w sprawie Zondacrypto powinni zgłaszać się do najbliższych jednostek policji lub prokuratury. Prokuratura radzi, by przed złożeniem zawiadomienia sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zondacrypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela (środki w kryptowalutach, środki fiat) oraz dane dotyczące konta (login, powiązany adres e-mail), zabezpieczyć korespondencję mailową prowadzoną z Zondacrypto z możliwie najdłuższego okresu, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej.

Pokrzywdzeni powinni też pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zondacrypto. Prokuratura podaje, że wygenerowanie stosownego pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej tej giełdy kryptowalut.

Inne zalecenie prokuratury to sporządzenie wydruków przelewów wykonywanych na rachunki Zondacrypto tak, aby widoczne były numery rachunków. Pokrzywdzeni powinni też wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecano wypłaty z Zondacrypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.

Śledztwo ws Zondacrypto

Wszczęte 17 kwietnia śledztwo jest prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem".

"Badane jest także przyjmowanie, przechowywanie, transferowanie środków płatniczych i tym samym podejmowanie czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych stanowiących korzyści związane z popełnieniem oszustw" - podała katowicka prokuratura w komunikacie.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia pokrzywdzonych, a także doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w Zondacrypto.

W toku śledztwa badane będą wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Zondacrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot. Śledztwo powierzono do przeprowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia.