Ponad 2 miliony dorosłych Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut, a wartość ich inwestycji szacowana jest na około 40 miliardów złotych - wynika z najnowszego badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej". Choć to imponująca suma, stanowi zaledwie niewielki ułamek wszystkich aktywów finansowych Polaków. Rosnąca popularność cyfrowych walut rodzi jednak pytania o bezpieczeństwo inwestorów i potrzebę regulacji rynku.
- 6,6 proc. dorosłych Polaków posiada kryptowaluty - to ok. 2 mln osób.
- Wartość inwestycji w kryptoaktywa szacowana jest na 40 mld zł.
- Najczęściej inwestują młodzi mężczyźni w wieku 18-44 lata.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Z najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 6,6 proc. dorosłych Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut, takich jak bitcoin czy inne powiązane z nimi aktywa. Przekłada się to na około 2 miliony osób, które zdecydowały się ulokować swoje oszczędności w cyfrowych walutach. Według szacunków łączna wartość tych inwestycji wynosi aż 40 miliardów złotych.
W badaniu respondenci odpowiadali na pytanie dotyczące inwestycji w kryptowaluty oraz powiązane z nimi fundusze. Wyniki pokazują, że zainteresowanie tym rynkiem jest szczególnie wysokie wśród mężczyzn - aż 10,4 proc. z nich posiada kryptoaktywa, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi jedynie 2,2 proc. Największą aktywność inwestycyjną wykazują osoby młode - w grupie wiekowej 18-44 lata aż co ósma osoba przyznała się do posiadania kryptowalut.
Analiza deklarowanych kwot pokazuje, że średnia wartość portfela kryptowalutowego w Polsce to około 20 tysięcy złotych. Jednak aż jedna trzecia inwestorów posiada aktywa o wartości poniżej 1 tysiąca złotych. Oznacza to, że dla wielu osób inwestycje w kryptowaluty są raczej próbą niż poważnym zaangażowaniem finansowym.
Mimo rosnącej popularności, inwestycje w kryptowaluty stanowią zaledwie niewielki fragment wszystkich aktywów finansowych Polaków. Według danych Narodowego Banku Polskiego na koniec września 2025 roku gospodarstwa domowe posiadały aktywa o łącznej wartości 3,8 biliona złotych. Inwestycje w cyfrowe waluty odpowiadają więc za niespełna 1,1 proc. tej sumy.
W przeciwieństwie do tradycyjnego rynku kapitałowego, obrót kryptowalutami w Polsce nie podlega ścisłemu nadzorowi. To rodzi pytania o bezpieczeństwo inwestorów, zwłaszcza w kontekście ostatnich kontrowersji wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zondacrypto. W piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu postępowania karnego wobec tej platformy. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.
Rząd podejmuje próby uregulowania rynku kryptowalut. Prace nad ustawą wdrażającą unijne rozporządzenie MiCA, które miało wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością giełd kryptowalutowych, napotkały jednak na przeszkody. Prezydent już dwukrotnie zawetował ustawę, a koalicja rządząca zapowiada złożenie kolejnego projektu.