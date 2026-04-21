Ponad 2 miliony dorosłych Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut, a wartość ich inwestycji szacowana jest na około 40 miliardów złotych - wynika z najnowszego badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej". Choć to imponująca suma, stanowi zaledwie niewielki ułamek wszystkich aktywów finansowych Polaków. Rosnąca popularność cyfrowych walut rodzi jednak pytania o bezpieczeństwo inwestorów i potrzebę regulacji rynku.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 6,6 proc. dorosłych Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut, takich jak bitcoin czy inne powiązane z nimi aktywa. Przekłada się to na około 2 miliony osób, które zdecydowały się ulokować swoje oszczędności w cyfrowych walutach. Według szacunków łączna wartość tych inwestycji wynosi aż 40 miliardów złotych.

W badaniu respondenci odpowiadali na pytanie dotyczące inwestycji w kryptowaluty oraz powiązane z nimi fundusze. Wyniki pokazują, że zainteresowanie tym rynkiem jest szczególnie wysokie wśród mężczyzn - aż 10,4 proc. z nich posiada kryptoaktywa, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi jedynie 2,2 proc. Największą aktywność inwestycyjną wykazują osoby młode - w grupie wiekowej 18-44 lata aż co ósma osoba przyznała się do posiadania kryptowalut.

Ile Polacy trzymają w cyfrowych walutach?

Analiza deklarowanych kwot pokazuje, że średnia wartość portfela kryptowalutowego w Polsce to około 20 tysięcy złotych. Jednak aż jedna trzecia inwestorów posiada aktywa o wartości poniżej 1 tysiąca złotych. Oznacza to, że dla wielu osób inwestycje w kryptowaluty są raczej próbą niż poważnym zaangażowaniem finansowym.

Mimo rosnącej popularności, inwestycje w kryptowaluty stanowią zaledwie niewielki fragment wszystkich aktywów finansowych Polaków. Według danych Narodowego Banku Polskiego na koniec września 2025 roku gospodarstwa domowe posiadały aktywa o łącznej wartości 3,8 biliona złotych. Inwestycje w cyfrowe waluty odpowiadają więc za niespełna 1,1 proc. tej sumy.

"Pytanie, czy to nie będzie jak afera Amber Gold". Rafał Rosiński o Zondacrypto

Rynek bez nadzoru - rosnące ryzyko i próby regulacji

W przeciwieństwie do tradycyjnego rynku kapitałowego, obrót kryptowalutami w Polsce nie podlega ścisłemu nadzorowi. To rodzi pytania o bezpieczeństwo inwestorów, zwłaszcza w kontekście ostatnich kontrowersji wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zondacrypto. W piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu postępowania karnego wobec tej platformy. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.