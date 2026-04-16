Prezes kontrowersyjnej giełdy kryptowalut ZondaCrypto przyznaje: spółka nie ma dostępu do lwiej części swojego majątku - relacjonuje Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM.

Przebywający na stałe w Monako szef ZondaCrypto Przemysław Kral opublikował oświadczenie, w którym atakuje przeciwników, ale przede wszystkim przyznaje, że sytuacja finansowa jego kryptogiełdy jest bardzo trudna.

Przemysław Krall powiedział, że po serii artykułów i politycznych wypowiedzi na jego temat, klienci masowo ruszyli wypłacać pieniądze.

Żadna instytucja finansowa, żaden bank nie przetrwałby takiego ataku, nie przetrwałby takiej paniki - mówi na nagraniu prezes Zondy Przemysław Krall.

Jeszcze bardziej jego klientów może wystraszyć kolejne stwierdzenie. Prezes Krall ogłosił, że ma pieniądze. Ma portfel pełen bitcoinów o potężnej wartości 330 milionów dolarów. Problem w tym, że on nie ma do tego portfela klucza. To hasło posiada poprzedni szef tej krypto giełdy, Sylwester Suszek, który cztery lata temu zaginął, uciekł albo został zamordowany - informuje dziennikarz RMF FM.

Najbardziej mi zależy na tym, żeby Sylwester się odnalazł. Być może to ogląda, apeluję, żeby przekazał klucze prywatne do tego adresu - powiedział Przemysław Krall, prosząc klientów o cierpliwość i obiecując znalezienie sposobu na zaspokojenie roszczeń.