Prezes kontrowersyjnej giełdy kryptowalut ZondaCrypto przyznaje: spółka nie ma dostępu do lwiej części swojego majątku - relacjonuje Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM.

  • Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Przebywający na stałe w Monako szef ZondaCrypto Przemysław Kral opublikował oświadczenie, w którym atakuje przeciwników, ale przede wszystkim przyznaje, że sytuacja finansowa jego kryptogiełdy jest bardzo trudna.

Przemysław Krall powiedział, że po serii artykułów i politycznych wypowiedzi na jego temat, klienci masowo ruszyli wypłacać pieniądze.

Żadna instytucja finansowa, żaden bank nie przetrwałby takiego ataku, nie przetrwałby takiej paniki - mówi na nagraniu prezes Zondy Przemysław Krall.

Jeszcze bardziej jego klientów może wystraszyć kolejne stwierdzenie. Prezes Krall ogłosił, że ma pieniądze. Ma portfel pełen bitcoinów o potężnej wartości 330 milionów dolarów. Problem w tym, że on nie ma do tego portfela klucza. To hasło posiada poprzedni szef tej krypto giełdy, Sylwester Suszek, który cztery lata temu zaginął, uciekł albo został zamordowany - informuje dziennikarz RMF FM.

Najbardziej mi zależy na tym, żeby Sylwester się odnalazł. Być może to ogląda, apeluję, żeby przekazał klucze prywatne do tego adresu - powiedział Przemysław Krall, prosząc klientów o cierpliwość i obiecując znalezienie sposobu na zaspokojenie roszczeń.

Spadek rezerw bitcoinów

Przypomnijmy, 8 kwietnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokuratorzy zbadają medialne informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. To decyzja prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Zaczęło się od artykułu w money.pl. Serwis poinformował, że "największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością". Analiza, do której dotarli dziennikarze money.pl i Wirtualnej Polski, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. "Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł" - napisano w artykule.

Portal powoływał się na analizę zajmującej się m.in. odzyskiwaniem skradzionych kryptowalut firmy Recoveris. "Wyniki analizy są zaskakujące i niepokojące. (...) Wypłaty kryptowalut z Zondy, takich jak XRP czy Ethereum, były realizowane na bieżąco. Problemy dotyczyły wypłat bitcoinów (BTC) - najbardziej płynnej i najwyżej wycenianej kryptowaluty. Ale w niedzielę 6 kwietnia nie udało się już wypłacić pieniędzy również w Ethereum" - podano w artykule.

Prezes giełdy Zondacrypto w odpowiedzi na ten artykuł podkreślił, że jest ona "stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem", a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca". 

