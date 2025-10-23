Awaria sieci - takie hasło towarzyszyło w czwartek od rana wielu użytkownikom telefonii komórkowej Plus. Użytkownicy z całej Polski zgłaszali problemy z działaniem sieci. Informacje o problemie otrzymywaliśmy także na Gorącą Linię RMF FM.

Poważna awaria sieci Plus dotknęła użytkowników w całej Polsce.

Użytkownicy zgłaszali głównie trudności z połączeniami i wysyłaniem SMS-ów.

Wielu abonentów nie mogło wykonywać połączeń - pojawiał się brak sygnału i automatyczne rozłączanie rozmów.

Problemy z połączeniem z numerami sieci Plus mieli także użytkownicy innych operatorów.

W czwartek od rana trwały problemy z działaniem sieci komórkowej Plus. Około południa RMF FM dowiedziało się, że awarię udało się opanować.

"Po chwilowych trudnościach z dostępem do niektórych usług problem został rozwiązany. Wszystkie funkcje powinny działać prawidłowo. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności" - zakomunikowała Oktawia Chołuj z działu komunikacji korporacyjnej Polkomtel Sp. z o.o.

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymywaliśmy liczne zgłoszenia głównie o problemach z połączeniami.

Wielu użytkowników nie mogło wysyłać SMS-ów. Zdarzały się też problemy z działaniem mobilnego internetu.

"Gdziekolwiek chcesz się dodzwonić, w słuchawce brak sygnału i telefon od razu się rozłącza" - informował nas jeden ze słuchaczy RMF FM.

Użytkownicy innych sieci także mieli problemy z połączeniem się z numerami należącymi do Plusa.

Serwis Downdetector.pl, na który można zgłaszać problemy z działaniem usług, wskazuje na tysiące zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem sieci Plusa w czwartek przed południem.

Rosła tam również liczba zgłoszeń dotyczących innych sieci. Prawdopodobnie chodzi o problemy użytkowników tych sieci z dodzwonieniem się na numery w Plusie.



