Do wypadku cysterny i autobusu doszło w czwartek na DK10 w miejscowości Stara Łubianka (Wielkopolskie). Autokarem podróżowało 49 osób, w tym 41 dzieci. Trwa akcja służb. Droga krajowa nr 10 na odcinku Wałcz – Piła jest zablokowana.

Cysterna zderzyła się z autokarem z dziećmi / Komenda Powiatowa Policji w Pile / Facebook

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 10. W miejscowości Stara Łubianka (Wielkopolskie) autokar zderzył się z pojazdem ciężarowym.

Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego przewożącego 17 ton LNG z autobusem, który przewoził łącznie 49 osób, w tym 41 dzieci i 8 dorosłych - poinformował Mateusz Kentzer ze straży pożarnej w Pile.

Dodał, że „na miejscu udzielana była pomoc 7 osobom z autobusu, natomiast nikt nie został przetransportowany do szpitala”.

Droga jest zablokowana.

Utrudnienia na odcinku Wałcz - Piła mogą potrwać kilka godzin.