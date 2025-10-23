Groźny incydent z udziałem autobusu szkolnego wydarzył się w amerykańskim East Bethel, w stanie Minnesota. Pojazd zapalił się, gdy w środku były dzieci i kierowca. Tragedii pomogła zapobiec matka jednego z maluchów.

Autobus szkolny w USA stanął w płomieniach / Shutterstock/FOX9 /

Autobus szkolny w East Bethel w USA stanął w płomieniach.

W środku były dzieci i kierowca.

Dzięki czujnej matce jednego z maluchów udało się zapobiec tragedii.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Sprawę opisał m.in. portal FOX9.

Nagranie udostępnione w internecie, a zarejestrowane za pomocą kamery przy drzwiach domu, pokazuje kobietę, która wychodzi na podwórko, by odebrać z autobusu szkolnego swoją 6-letnią córkę.

Gdy charakterystyczny, żółty pojazd parkuje przy ulicy, a ze środka wysiada pociecha bohaterki, ta zauważa, że maszyna płonie.

Kobieta szybko ostrzegła pasażerów, którzy niezwłocznie wysiedli.

Chwilę później spod autobusu zaczął wydobywać się gęsty dym, a następnie pojazd stanął w płomieniach.

W sumie ewakuowano 22 dzieci, które schroniły się na ganku. Były wystraszone, wiele z nich płakało, martwiąc się o swoje rzeczy pozostawione w autobusie - pisze FOX9.

Gdy przyjechała straż pożarna, w płonącym pojeździe wybuchły opony. Na szczęście, nikt nie ucierpiał.

Tydzień po zdarzeniu lokalna społeczność zorganizowała spotkanie, podczas którego podziękowano zarówno kierowcy autobusu, jak i matce za ich opanowanie i szybkie działanie. Oboje otrzymali symboliczne upominki od wdzięcznych mieszkańców.